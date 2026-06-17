Mondial – Surprise ! Le Portugal accroché par la RD Congo

Pour son premier match dans cette Coupe du monde, le Portugal a été tenu en échec par la RD Congo, ce mercredi au NRG Stadium de Houston. La Seleção avait pourtant pris le meilleur départ possible grâce à João Neves, buteur dès la 6e minute, avant de voir Yoane Wissa égaliser juste avant la pause. Score final : 1-1.

João Neves lance le Portugal

Le Portugal a frappé très vite. Sur un centre de Pedro Neto, João Neves, joueur du PSG, a placé une tête précise pour ouvrir le score dès la 6e minute. Les joueurs de Roberto Martínez ont alors pris le contrôle du match, avec l’avantage au tableau d’affichage et plusieurs séquences dans le camp congolais. La RD Congo n’a pas cédé. Malgré l’entame difficile, les Léopards ont gardé leur bloc, fermé les espaces et attendu le bon moment. Le Portugal a eu le ballon, mais n’a pas réussi à tuer le match.

Wissa glace la Seleção

Le tournant est arrivé dans le temps additionnel de la première période. À la 45e+5, Yoane Wissa a surgi sur corner pour reprendre de la tête et battre Diogo Costa. La RD Congo revenait à 1-1 avant la mi-temps, au pire moment pour le Portugal. Ce but a une portée particulière : il s’agit du premier but de la RD Congo en Coupe du monde. Le pays retrouvait la compétition 52 ans après sa précédente participation, en 1974 sous le nom de Zaïre, où il avait terminé sans but inscrit.

La RD Congo tient jusqu’au bout

En seconde période, le Portugal a poussé pour reprendre l’avantage. Roberto Martínez a cherché à relancer son attaque, mais les Congolais ont tenu. Lionel Mpasi a sécurisé sa surface, la défense a repoussé les centres, et les Léopards ont aussi tenté de sortir en contre, notamment avec Cédric Bakambu. Le score n’a plus bougé. Le Portugal repart avec un nul frustrant après avoir mené très tôt. La RD Congo, elle, décroche un point majeur pour son retour au plus haut niveau mondial.

Un point qui pèse lourd

Ce 1-1 place immédiatement le Portugal sous pression dans le groupe K. La Seleção visait une entrée maîtrisée ; elle devra déjà corriger son manque d’efficacité. La RD Congo, de son côté, signe un résultat fondateur : premier but, premier point, et une résistance solide face à l’un des gros calibres européens.