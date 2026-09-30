Primaire à gauche : Johanna Rolland mise sur Olivier Faure pour renouer avec écologistes et communistes

À la veille du deuxième débat de la primaire PS-Place publique, Johanna Rolland défend la candidature d’Olivier Faure. Invitée mercredi matin de Public Sénat, la première secrétaire déléguée du Parti socialiste estime que le vainqueur devra être capable de reprendre le dialogue avec les écologistes et les communistes.

La maire de Nantes appelle les électeurs de gauche à choisir celui qui sera en mesure, après la primaire, « d’ouvrir un dialogue » avec ces formations. Soutien d’Olivier Faure, elle considère que le premier secrétaire du PS correspond à ce profil et rappelle également le rôle qu’il a joué dans la reconstruction du parti.

Entre 70 000 et 100 000 votants envisagés

Johanna Rolland estime qu’entre 70 000 et 100 000 personnes pourraient participer à la primaire, tout en reconnaissant qu’il est encore trop tôt pour fournir une prévision définitive. Elle espère également une audience importante pour le deuxième débat organisé jeudi soir sur France 2 et France Inter.

La question des relations avec La France insoumise demeure toutefois ouverte. Alors qu’elle avait largement alimenté le premier débat entre les candidats, Johanna Rolland n’a pas précisé dans cette interview la stratégie qu’elle souhaiterait voir adoptée vis-à-vis du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Les alliances à gauche devraient donc de nouveau constituer l’un des sujets de la confrontation de jeudi.