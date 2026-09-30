Entrevue Présidentielle 2027

Primaire à gauche : Johanna Rolland mise sur Olivier Faure pour renouer avec écologistes et communistes

Par

1 minute de lecture

Primaire à gauche : Johanna Rolland mise sur Olivier Faure pour renouer avec écologistes et communistes
Primaire à gauche : Johanna Rolland mise sur Olivier Faure pour renouer avec écologistes et communistes

À la veille du deuxième débat de la primaire PS-Place publique, Johanna Rolland défend la candidature d’Olivier Faure. Invitée mercredi matin de Public Sénat, la première secrétaire déléguée du Parti socialiste estime que le vainqueur devra être capable de reprendre le dialogue avec les écologistes et les communistes.

La maire de Nantes appelle les électeurs de gauche à choisir celui qui sera en mesure, après la primaire, « d’ouvrir un dialogue » avec ces formations. Soutien d’Olivier Faure, elle considère que le premier secrétaire du PS correspond à ce profil et rappelle également le rôle qu’il a joué dans la reconstruction du parti.

Entre 70 000 et 100 000 votants envisagés

Johanna Rolland estime qu’entre 70 000 et 100 000 personnes pourraient participer à la primaire, tout en reconnaissant qu’il est encore trop tôt pour fournir une prévision définitive. Elle espère également une audience importante pour le deuxième débat organisé jeudi soir sur France 2 et France Inter.

La question des relations avec La France insoumise demeure toutefois ouverte. Alors qu’elle avait largement alimenté le premier débat entre les candidats, Johanna Rolland n’a pas précisé dans cette interview la stratégie qu’elle souhaiterait voir adoptée vis-à-vis du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Les alliances à gauche devraient donc de nouveau constituer l’un des sujets de la confrontation de jeudi.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une