PSG : Poissy, Massy ou Parc des Princes, le club veut trancher rapidement pour son futur stade

Le dossier du futur stade du Paris Saint-Germain accélère. Trois options restent étudiées : construire une nouvelle enceinte à Poissy, s’installer à Massy ou rester au Parc des Princes en transformant et en agrandissant profondément le stade parisien. Le club souhaite disposer rapidement d’éléments suffisamment précis pour comparer les trois projets et avancer vers une décision avant la fin de l’année 2026.

Après plusieurs mois d’études, le calendrier des prochaines semaines se précise. Un nouveau comité de pilotage est programmé le 13 octobre à Poissy, puis un autre le 16 octobre à Massy. Paris doit également accueillir une nouvelle réunion consacrée au Parc des Princes au cours de la même semaine, même si sa date exacte n’est pas encore arrêtée.

Cette réflexion sur l’avenir du stade accompagne la transformation sportive et économique du PSG⁠, avec la volonté pour le club de disposer à terme d’une enceinte offrant une capacité et des revenus supérieurs à ceux du Parc actuel.

Poissy et Massy doivent préciser leurs projets

Poissy et Massy sont les deux sites retenus par le PSG pour étudier la construction d’un nouveau stade en cas de départ de la Porte de Saint-Cloud. Les deux candidatures font l’objet depuis plusieurs mois d’études techniques, urbaines et financières. De précédents comités de pilotage ont déjà permis d’examiner les possibilités offertes par les deux territoires.

À Poissy, le projet présente une particularité importante : le PSG possède déjà son centre d’entraînement à proximité. Une implantation du stade dans cette zone permettrait donc au club de regrouper une grande partie de ses infrastructures dans les Yvelines.

Mais plusieurs questions restent à régler, en particulier celles des accès et des transports nécessaires pour absorber l’arrivée et le départ de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs les soirs de match. Le coût des infrastructures et des aménagements nécessaires fait également partie des paramètres étudiés.

À Massy, le PSG travaille sur le site de la Tuilerie, une emprise d’environ 20 hectares. La question des transports constitue là encore un élément déterminant, tout comme l’intégration d’une enceinte de très grande capacité dans l’environnement urbain.

La municipalité de Massy a par ailleurs prévu l’organisation d’un référendum décisionnel si le PSG choisit finalement le site de la Tuilerie. Les habitants seraient donc directement appelés à se prononcer avant la concrétisation du projet.

Les réunions d’octobre doivent permettre d’actualiser les dossiers sur les principaux sujets encore en discussion : transports, circulation, infrastructures, aménagement urbain, environnement, financement et faisabilité générale des deux projets.

Le Parc des Princes est de nouveau une option

Le troisième scénario a considérablement repris de l’importance ces derniers mois. Après des années de désaccord entre le PSG et la Ville de Paris, les discussions ont repris autour de l’avenir du Parc des Princes.

Un premier comité de pilotage consacré au stade et au secteur de la Porte de Saint-Cloud s’est tenu le 25 juin à l’Hôtel de Ville. Les discussions ne portent pas uniquement sur l’enceinte elle-même. Les abords du Parc, les transports, les différents usages du quartier et l’aménagement de la Porte de Saint-Cloud font également partie du dossier.

Le scénario étudié permettrait notamment de faire passer la capacité du Parc des Princes d’environ 48 000 à 60 000 places. Un agrandissement indispensable aux yeux du PSG, qui souhaite disposer d’une enceinte correspondant davantage à ses ambitions économiques et sportives.

Le Parc des Princes reste intimement associé à l’histoire récente du PSG⁠, mais le club considère depuis plusieurs années que sa capacité actuelle constitue une limite à son développement.

La propriété du Parc reste au cœur des discussions

La question de la propriété de l’enceinte demeure déterminante. Le PSG souhaite maîtriser durablement son stade afin de pouvoir engager les investissements nécessaires à une transformation de grande ampleur.

Les désaccords avec la Ville de Paris avaient poussé le club à étudier concrètement son départ. Poissy et Massy sont alors devenus deux projets susceptibles d’accueillir une enceinte entièrement nouvelle.

La reprise des discussions avec Paris a changé la situation. Le Parc des Princes est désormais examiné parallèlement aux deux projets de construction. Pour le PSG, l’objectif est de disposer de données suffisamment précises pour comparer les trois possibilités sur des bases techniques, financières et opérationnelles.

Trois réunions décisives en octobre

Le calendrier se resserre désormais autour de la semaine du 12 octobre. Poissy accueillera son prochain comité de pilotage le 13 octobre et Massy le 16 octobre. Une nouvelle réunion consacrée au Parc des Princes doit également avoir lieu au cours de cette période.

Ces rendez-vous doivent permettre au PSG d’obtenir des réponses sur les difficultés propres à chaque candidature et de mesurer les investissements nécessaires. Le club doit notamment déterminer les conditions dans lesquelles chacun des trois projets pourrait réellement être réalisé.

Le dossier du futur stade du PSG⁠ entre ainsi dans une phase déterminante. Le club souhaite avancer rapidement et espère pouvoir arrêter son choix avant la fin de l’année 2026.

Rester à Paris ou construire un nouveau stade

Le choix engage le PSG pour plusieurs décennies. Une décision en faveur de Poissy ou de Massy signifierait la construction d’une enceinte entièrement nouvelle et, à terme, le départ du Parc des Princes. Le maintien Porte de Saint-Cloud supposerait au contraire une transformation profonde du stade actuel et un accord durable avec la Ville de Paris.

Les trois projets restent donc étudiés. Les réunions prévues en octobre doivent permettre de réduire les incertitudes et de préciser leurs conditions de réalisation. Pour le PSG, l’objectif est désormais de disposer rapidement de tous les éléments nécessaires avant de choisir entre Poissy, Massy et le Parc des Princes.