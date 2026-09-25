Turquie-France : à quelle heure et sur quelle chaîne voir les grands débuts de Zinédine Zidane avec les Bleus ?

Zinédine Zidane débute sa carrière de sélectionneur des Bleus ce vendredi à 20h45 contre la Turquie, en Ligue des nations. Le match, diffusé sur TF1, met en lumière des choix tactiques et une équipe renouvelée, marquant un nouveau départ après l'élimination en Coupe du monde 2026.

Une nouvelle ère commence ce vendredi soir pour l’équipe de France. Zinédine Zidane va diriger son tout premier match en tant que sélectionneur des Bleus, à l’occasion du déplacement en Turquie pour la première journée de la Ligue des nations 2026-2027. Une rencontre diffusée en clair à la télévision.

Turquie-France à 20h45 sur TF1

Le coup d’envoi de Turquie-France sera donné ce vendredi à 20h45, au Kocaeli Stadyumu, à Kocaeli. La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur TF1, avec une prise d’antenne prévue dès 20h35. Le match sera également disponible en streaming sur TF1+. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu assureront les commentaires, avec Saber Desfarges au plus près de l’équipe de France. Après la rencontre, TF1 proposera un après-match présenté par Thomas Mekhiche, avec notamment un format de 20 minutes consacré au parcours de Zinédine Zidane jusqu’à son arrivée sur le banc des Bleus.

Le premier match de Zinédine Zidane comme sélectionneur

Cette rencontre face à la Turquie marque surtout les débuts officiels de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. Nommé sélectionneur le 28 juillet pour succéder à Didier Deschamps, l’ancien numéro 10 des Bleus retrouve la sélection française dans un rôle totalement différent, 20 ans après la fin de sa carrière internationale.

À la veille de la rencontre, Zinédine Zidane avait confié son émotion avant ce premier match. « Je ressens une immense émotion », a reconnu le nouveau sélectionneur, désormais attendu sur ses premiers choix tactiques et la composition de son équipe.

Plusieurs nouveaux visages pour débuter l’ère Zidane

Le technicien français avait dévoilé le 18 septembre sa toute première liste de 23 joueurs, marquée par plusieurs nouveautés. Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha et Esteban Lepaul font notamment partie du groupe. Aurélien Tchouaméni, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Marcus Thuram et N’Golo Kanté ne figurent en revanche pas dans cette première sélection. Eduardo Camavinga effectue son retour, tandis que Kylian Mbappé conserve le brassard de capitaine. Ce déplacement en Turquie donnera donc les premières indications sur les choix de Zidane et sur la hiérarchie qu’il souhaite installer.

Les Bleus repartent après leur déception au Mondial 2026

L’équipe de France retrouve la compétition un peu plus de deux mois après la Coupe du monde 2026. Les Bleus avaient été éliminés par l’Espagne 2-0 en demi-finale, une rencontre qui avait réuni plus de 20 millions de téléspectateurs en France. Didier Deschamps a depuis quitté son poste et Zidane doit désormais ouvrir un nouveau cycle avec l’Euro 2028 puis la Coupe du monde 2030 en ligne de mire.

Turquie, Belgique et Italie au programme

La France évolue dans le groupe A1 de cette Ligue des nations avec la Turquie, la Belgique et l’Italie. Après son déplacement en Turquie, elle enchaînera dès lundi 28 septembre à 20h45 en Belgique.

Les Bleus recevront ensuite l’Italie le 2 octobre puis la Belgique le 5 octobre au Stade de France. Les deux dernières journées auront lieu en novembre, avec un déplacement en Italie le 12 novembre puis la réception de la Turquie le 15 novembre à Bordeaux.

Le programme immédiat est donc particulièrement chargé pour Zidane, avec quatre rencontres en seulement 11 jours pour lancer son mandat.

Turquie-France : vendredi 25 septembre 2026 à 20h45, en direct sur TF1 et TF1+.