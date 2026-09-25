Île Seguin : de Renault aux musées, la lente reconversion d’un symbole de la France ouvrière

Pendant plus de soixante-dix ans, l’île Seguin a incarné l’une des grandes puissances industrielles françaises. Renault y installe son usine à partir de 1919 et transforme progressivement cette bande de terre de Boulogne-Billancourt en immense site automobile. Au plus fort de son activité, jusqu’à 30 000 ouvriers y travaillent, faisant de l’île un symbole du travail à la chaîne, des luttes sociales et de la culture ouvrière de l’après-guerre. Lorsque les chaînes s’arrêtent définitivement en 1992, ce n’est donc pas seulement une usine qui ferme : une partie de l’histoire industrielle du pays disparaît avec elle. Trente-quatre ans plus tard, l’île change pourtant profondément de visage. Le 17 octobre, le centre d’art contemporain Large doit ouvrir à la pointe amont, face à la Seine Musicale inaugurée en 2017 sur l’autre extrémité du site.

Le nouveau centre, porté par le groupe immobilier Emerige et dessiné par l’agence catalane RCR Arquitectes, occupera environ 5 000 mètres carrés. Il s’inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste de 53 000 mètres carrés baptisé « Pointe des Arts », qui comprend également un multiplexe Pathé ouvert pendant l’été et un hôtel de luxe attendu en novembre. Le projet global représente environ 450 millions d’euros. Pour son exposition inaugurale, Large n’effacera toutefois pas complètement le passé industriel du site : « Moteur Imaginaire » présentera 120 œuvres, dont 50 provenant de la collection Renault, afin d’explorer les liens noués depuis des décennies entre l’entreprise, l’industrie et les artistes. Cette programmation résume assez bien l’ambiguïté de la transformation actuelle : faire de l’île un territoire culturel tout en conservant quelques traces symboliques de ce qui l’a précédé.

Une reconversion culturelle après trois décennies de projets avortés

Le basculement de l’industrie vers la culture n’a pourtant rien eu d’évident. Depuis la fermeture de Renault, l’île Seguin a été le théâtre d’une succession spectaculaire de projets abandonnés. François Pinault voulait notamment y installer au début des années 2000 sa collection d’art contemporain dans un bâtiment conçu par Tadao Andō. Après des années de procédures et de retards, il renonce en 2005 et choisit finalement Venise. D’autres idées se succèdent : école de cirque, université américaine, laboratoires scientifiques, institut contre le cancer, campus numérique ou projets architecturaux monumentaux. Architectes internationaux, promoteurs, élus et associations de riverains se confrontent alors pendant des années sur la densité des constructions, la hauteur des bâtiments et la mémoire du site. L’ouverture de la Seine Musicale en 2017 constitue la première réalisation culturelle majeure capable de s’inscrire durablement dans le paysage de l’île.

Cela explique pourquoi la transformation actuelle dépasse la simple ouverture d’un musée. L’île Seguin illustre un phénomène plus large de reconversion des anciens sites industriels du Grand Paris. Les espaces autrefois dédiés à la production sont progressivement occupés par des salles de spectacle, des musées, des commerces, des hôtels et des activités de loisirs. Pour Boulogne-Billancourt, l’objectif est aussi de créer un nouveau pôle culturel à l’ouest de Paris. La mairie évoque jusqu’à deux millions de visiteurs annuels sur l’île une fois les différents équipements achevés, même si cette estimation reste ambitieuse. L’ouverture du centre Large complète en tout cas un ensemble dans lequel la Seine Musicale, le cinéma, les jardins et les nouveaux commerces donnent à l’île une fonction radicalement différente de celle qu’elle avait jusqu’au début des années 1990.

La mémoire ouvrière face à une île tournée vers les loisirs

Ce changement n’est pas sans susciter des critiques. Dès les premiers projets de reconversion, d’anciens salariés et plusieurs architectes ont dénoncé le risque d’effacer la mémoire ouvrière du lieu. L’usine Renault n’était pas seulement un bâtiment industriel : elle était également liée aux grandes mobilisations sociales du XXe siècle et à l’histoire de dizaines de milliers de familles. La disparition presque complète de ses infrastructures a donc longtemps nourri un sentiment de dépossession chez une partie des anciens ouvriers. Le futur centre d’art tente de maintenir un lien avec cet héritage à travers sa première exposition et la présentation d’œuvres provenant de la collection Renault, mais cela ne remplace évidemment pas la présence physique de l’usine. La transformation de l’île pose donc une question classique dans les reconversions urbaines : comment produire un nouveau quartier attractif sans réduire plusieurs décennies d’histoire sociale à quelques références patrimoniales ?

Et la métamorphose reste encore inachevée. Si les deux extrémités de l’île disposent désormais d’équipements structurants, sa partie centrale demeure largement à aménager. Un projet de 60 000 mètres carrés de bureaux porté par Bouygues Immobilier n’a toujours pas commencé, dans un contexte de crise de l’immobilier tertiaire, tandis qu’un projet de résidence étudiante fait l’objet de recours. L’île Seguin résume ainsi plus de trente ans de tâtonnements urbains : après la fermeture de l’une des plus célèbres usines françaises, il aura fallu une génération pour commencer à donner une nouvelle fonction au site. Le passage de Renault à la culture et aux loisirs est désormais visible, mais il reste encore à déterminer comment ce nouveau territoire pourra conserver autre chose qu’un souvenir symbolique de la France industrielle qui l’a façonné.