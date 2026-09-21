Clone Robotics veut faire entrer les androïdes humanoïdes dans la vie quotidienne

Clone Robotics développe une nouvelle génération de robots humanoïdes conçus pour reproduire au plus près la mécanique du corps humain. La société présente son projet comme celui d’un « android companion » capable d’évoluer dans un environnement domestique et d’effectuer différentes tâches du quotidien. Son approche repose notamment sur une architecture musculosquelettique et sur des muscles artificiels développés en interne.

L’un des principaux axes de recherche de Clone Robotics est la technologie baptisée Myofiber. Elle doit permettre d’animer un squelette robotique en reproduisant le fonctionnement de muscles et de tendons naturels. Selon l’entreprise, ces fibres artificielles peuvent se contracter rapidement tout en combinant force, légèreté et efficacité énergétique. Le système est conçu pour reproduire les mouvements d’un squelette animal avec une architecture différente de celle des robots reposant uniquement sur des moteurs classiques.

Une main robotique conçue pour reproduire les capacités humaines

Avant de développer son androïde, Clone Robotics a consacré plusieurs années à la mise au point d’une main robotique biomimétique. La Clone Hand reprend notamment une structure avec pouce opposable, paume arrondie et articulations nombreuses. L’objectif affiché est de permettre au robot de manipuler des objets et des outils conçus pour l’être humain, avec une combinaison de précision, de force et de souplesse.

Cette main constitue une brique essentielle de la stratégie de l’entreprise. Clone explique que son système Myofiber peut être utilisé pour animer différentes structures anatomiques et ne se limite pas aux mains. L’entreprise cherche ainsi à construire des robots dont les mouvements et les capacités physiques se rapprochent davantage de celles d’un organisme vivant, avec notamment des systèmes musculaire, squelettique et vasculaire intégrés dans son concept d’androïde.

Clone Alpha vise directement les usages domestiques

Le projet le plus avancé présenté par Clone Robotics est le Clone Alpha. L’entreprise annonce une première édition limitée à 279 exemplaires, destinée notamment à un usage domestique. Le robot doit pouvoir apprendre certaines tâches grâce à une plateforme d’entraînement appelée Telekinesis. Clone présente notamment des capacités liées au rangement, au nettoyage, à la préparation de tâches simples dans la cuisine ou encore à la manipulation d’objets.

L’entreprise veut également développer une interaction plus naturelle entre l’humain et la machine. Le Clone Alpha doit pouvoir être commandé en langage naturel et fonctionner comme un ordinateur mobile capable d’interagir directement avec son environnement. Clone Robotics présente ainsi son projet comme une évolution de l’informatique vers des machines capables non seulement de traiter des informations, mais aussi de se déplacer et d’agir physiquement dans le monde réel.

Reste une étape majeure avant une adoption à grande échelle : transformer ces prototypes et petites séries en produits fiables, accessibles et capables de fonctionner durablement dans des environnements domestiques. Les propres documents de Clone précisent que le produit était encore en développement et n’avait pas été pleinement commercialisé. La société continue parallèlement à travailler sur ses systèmes robotiques et présente déjà Neoclone comme une prochaine étape de sa vision des androïdes.