SCIENCES & TECH Intelligence artificielle

L’ONU exige un encadrement d’urgence face à une IA hors de contrôle

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L’ONU exige un encadrement d’urgence face à une IA hors de contrôle
L’ONU exige un encadrement d’urgence face à une IA hors de contrôle

Lundi 14 septembre 2026, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a rompu avec la prudence diplomatique habituelle. Volker Türk appelle les États et les entreprises à se mobiliser « de toute urgence » dans des instances multilatérales pour encadrer les modèles d’intelligence artificielle de pointe. Selon lui, les systèmes les plus avancés font peser des « risques sans précédent » et menacent « tous les droits humains », du droit à la vie à celui à l’alimentation, en passant par la vie privée, la santé et la sécurité. Le diagnostic est politique autant que technique : l’humanité dépendrait aujourd’hui « presque entièrement d’un petit nombre d’entreprises puissantes » pour des choix qui engagent aussi les générations suivantes.

Le timing n’est pas anodin. Samedi, Dario Amodei, patron d’Anthropic, a plaidé pour une décélération afin de mieux mesurer les risques liés aux nouvelles capacités de l’IA. Sam Altman, d’OpenAI, et Elon Musk l’ont soutenu publiquement. Dimanche, Donald Trump et plusieurs figures de son camp ont rejeté l’idée d’un ralentissement, alors que le sujet s’invite dans la campagne des législatives de mi-mandat aux États-Unis. Entre alerte industrielle et affrontement électoral, l’ONU tente de rappeler qu’il ne s’agit pas seulement d’une course de laboratoires.

Quand l’agentique vise les institutions

Volker Türk décrit « un changement radical » et des « risques existentiels accrus ». Son avertissement le plus net concerne l’IA agentique, ces interfaces capables d’agir de façon autonome. Une défaillance pourrait, selon lui, paralyser des services essentiels, interrompre les communications, déstabiliser des infrastructures critiques et atteindre « le cœur même des institutions démocratiques ». Il évoque des populations privées d’eau potable, de chauffage ou de services financiers, une accélération des conflits armés et une érosion des garde-fous face aux armes de destruction massive. Le propos sort du registre éthique abstrait. Il parle de continuité des États.

L’appel onusien ne tranche pas le débat américain. Il le déplace. Là où Washington discute vitesse et compétitivité, Genève replace la question dans le droit international et la responsabilité collective. « Nous sommes à l’aube d’un changement irréversible », prévient Türk. Pour un Haut-Commissaire, la formule est rare par sa gravité. Elle dit surtout que le cadre actuel, confié de facto à quelques acteurs privés, ne suffit plus. L’ONU ne demande pas d’arrêter la machine. Elle demande enfin qu’on décide qui a le droit de la conduire.

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