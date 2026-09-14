Le Kennedy Center de Washington au bord de la faillite dès mardi

Le Kennedy Center for the Performing Arts à Washington est confronté à une fermeture imminente, faute de liquidités. Face à une crise financière aiguë et à des besoins de rénovation, le conseil d’administration, dirigé par Donald Trump, propose de renommer l'institution en « Trump-Kennedy Center » pour attirer des fonds et éviter la faillite.

Le John F. Kennedy Center for the Performing Arts, à Washington, pourrait fermer ses portes dès mardi faute de liquidités. Son conseil d’administration, présidé par Donald Trump, envisage d’apposer le nom du président sur la façade pour éviter l’effondrement financier.

La situation est critique. Le Kennedy Center, temple des arts du spectacle dans la capitale américaine, se trouve au bord du gouffre financier et pourrait cesser ses activités dès mardi, selon un rapport de 57 pages préparé en vue d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration.

Ce document, dont le Washington Post a révélé la teneur dimanche, expose deux crises simultanées : une crise financière aiguë et une crise structurelle, le bâtiment nécessitant d’importants travaux de rénovation. Les administrateurs recommandent la fermeture immédiate du bâtiment principal pour limiter les coûts, et avertissent que l’institution ne sera pas en mesure de payer ses employés ni d’assurer ses charges de maintenance dans les prochaines semaines.

La seule issue envisagée par le conseil pour éviter ce qu’il qualifie de « collapse fiscal certain » serait d’apposer le nom de Donald Trump sur la façade de l’édifice. Le président américain, qui préside lui-même ce conseil depuis le début de son second mandat, serait prêt à apporter son soutien financier à condition que son implication soit officiellement reconnue.

Trump s’est imposé à la tête du Kennedy Center peu après son retour à la Maison-Blanche. En décembre dernier, le conseil qu’il a constitué avait voté le renommage de l’institution en « Trump-Kennedy Center », une décision bloquée par la justice. Depuis cette prise de contrôle, de nombreux artistes ont annulé leurs concerts, et les ventes de billets sont tombées à leur niveau le plus bas depuis la pandémie de Covid-19.

Sur le plan comptable, le centre n’aurait collecté qu’environ 124 millions de dollars sur les 220 millions prévus au budget, creusant un déficit d’environ 23 millions de dollars après des coupes budgétaires déjà substantielles. Un porte-parole de l’institution a attribué ces difficultés à « une mauvaise gestion financière des directions précédentes », tout en affirmant que le nom de Trump avait attiré de nouveaux donateurs.

Le Kennedy Center avait été créé en hommage au président John F. Kennedy, défenseur des droits civiques assassiné en 1963.