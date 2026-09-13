MONDE États-Unis

Trump réclame une statue colossale de George Washington devant un musée de Washington

Par

1 minute de lecture

Trump réclame une statue colossale de George Washington devant un musée de Washington
Trump réclame une statue colossale de George Washington devant un musée de Washington

Donald Trump a demandé à la Smithsonian Institution d’ériger une statue de neuf mètres de George Washington devant le Musée national d’histoire américaine, accompagnée d’une exposition spéciale dédiée au premier président des États-Unis.

C’est via les réseaux sociaux, en fin de soirée vendredi, que Donald Trump a formulé sa requête : installer une « statue Colosse » de George Washington, haute d’une trentaine de pieds, soit environ neuf mètres, à l’extérieur du Musée national d’histoire américaine, institution rattachée à la Smithsonian.

Le président a également demandé qu’une exposition honorant le fondateur de la nation soit mise en place dans ce même musée. Il souhaite qu’elle reste ouverte jusqu’en février 2032, date à laquelle sera célébré le 300e anniversaire de la naissance de Washington.

Cette initiative s’inscrit dans une tentative répétée de Trump d’influencer la programmation des musées fédéraux américains, dont la Smithsonian Institution constitue l’un des piliers les plus visibles.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une