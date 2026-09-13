Trump réclame une statue colossale de George Washington devant un musée de Washington

Donald Trump propose l'érection d'une statue de neuf mètres de George Washington devant le Musée national d’histoire américaine, ainsi qu'une exposition spéciale dédiée au premier président. Cette initiative vise à célébrer le 300e anniversaire de Washington en 2032 et reflète la volonté de Trump d'influencer les programmes des musées fédéraux.

Donald Trump a demandé à la Smithsonian Institution d’ériger une statue de neuf mètres de George Washington devant le Musée national d’histoire américaine, accompagnée d’une exposition spéciale dédiée au premier président des États-Unis.

C’est via les réseaux sociaux, en fin de soirée vendredi, que Donald Trump a formulé sa requête : installer une « statue Colosse » de George Washington, haute d’une trentaine de pieds, soit environ neuf mètres, à l’extérieur du Musée national d’histoire américaine, institution rattachée à la Smithsonian.

Le président a également demandé qu’une exposition honorant le fondateur de la nation soit mise en place dans ce même musée. Il souhaite qu’elle reste ouverte jusqu’en février 2032, date à laquelle sera célébré le 300e anniversaire de la naissance de Washington.

Cette initiative s’inscrit dans une tentative répétée de Trump d’influencer la programmation des musées fédéraux américains, dont la Smithsonian Institution constitue l’un des piliers les plus visibles.