11-Septembre : 2 977 drones font renaître les tours jumelles dans le ciel de New York, une lumière pour chaque victime

À l'approche du 25e anniversaire des attentats du 11 septembre, New York a honoré les 2 977 victimes par un spectacle lumineux de drones. 2 977 drones ont dessiné les silhouettes des tours jumelles, accompagnés d'une bande-son émotive, créant un hommage poignant et symbolique, en collaboration avec des familles de victimes et des secouristes.

Juste avant le 25e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, New York a rendu un hommage spectaculaire aux 2 977 personnes tuées lors des attaques. Dans la nuit du mercredi 9 septembre, 2 977 drones ont illuminé le ciel au-dessus de New York Harbor avant de former les deux tours jumelles du World Trade Center, disparues il y a un quart de siècle. Un drone représentait symboliquement chacune des victimes.

2 977 drones pour représenter les 2 977 victimes

Baptisée 2,977 Lights Over New York Harbor, l’installation a fait apparaître dans la nuit la silhouette des tours Nord et Sud à leur échelle architecturale. Les drones se sont progressivement assemblés dans le ciel jusqu’à reconstituer les contours verticaux des deux gratte-ciel qui dominaient autrefois le sud de Manhattan.

Le choix de 2 977 drones n’a rien d’approximatif. Il correspond exactement au bilan humain des attentats du 11 septembre 2001, hors terroristes : 2 753 personnes ont été tuées à New York, 184 au Pentagone et 40 à bord du vol United Airlines 93, qui s’est écrasé en Pennsylvanie. Les victimes étaient originaires de plus de 90 pays.

Les attaques avaient commencé à 8h46 lorsque le vol American Airlines 11 avait percuté la tour Nord du World Trade Center. À 9h03, le vol United Airlines 175 avait frappé la tour Sud. Les deux immeubles s’étaient ensuite effondrés, à 9h59 pour la tour Sud et à 10h28 pour la tour Nord.

Les tours jumelles réapparaissent à côté du « Tribute in Light »

Le spectacle de drones a été organisé en parallèle du célèbre Tribute in Light, les deux puissants faisceaux lumineux projetés chaque année dans le ciel de Manhattan en souvenir des tours détruites. Pour cette édition particulière, les 2 977 points lumineux ont donné pendant quelques minutes une forme beaucoup plus précise aux bâtiments disparus.

La bande-son de l’installation comprenait notamment On the Transmigration of Souls du compositeur américain John Adams, œuvre écrite après les attentats en hommage aux victimes. Des compositions de Philip Glass et Max Richter ont également accompagné la présentation.

Des familles de victimes et des secouristes associés au projet

Le projet a été conçu avec des proches de victimes, des survivants et des secouristes présents lors des attentats. Parmi eux figurait Tim Brown, pompier du FDNY mobilisé au World Trade Center en 1993 puis le 11 septembre 2001. Trois de ses collègues morts dans l’effondrement des tours étaient symboliquement représentés dans le ciel.

À propos de ces trois drones, il a résumé l’hommage en quelques mots : « Trois des 2 977 lumières sont les leurs. »

L’installation a été dirigée par Addison Mehr et réalisée avec Sky Elements Drone Shows. Les autorisations fédérales et municipales ainsi que les dispositifs de sécurité ont été coordonnés par IDEKO. Le projet a été financé par des fonds privés et des contributions en nature, sans argent public.

New York se prépare au 25e anniversaire du 11 Septembre

Ce spectacle a précédé de deux jours les cérémonies du vendredi 11 septembre 2026, qui marqueront exactement 25 ans depuis les attaques d’Al-Qaïda contre le World Trade Center, le Pentagone et le vol 93.

Comme chaque année, les noms des victimes doivent être lus lors de la cérémonie organisée au mémorial du 11 Septembre, à Ground Zero. Le 25e anniversaire prend cette année une dimension particulière alors que New York vient également de rendre publics plus de 170 000 documents concernant les risques sanitaires liés aux poussières et à l’air contaminé après l’effondrement des tours. Ces documents montrent notamment ce que les autorités new-yorkaises savaient de la toxicité de l’air après le 11 Septembre.

25 ans après les attentats, les tours jumelles ont ainsi réapparu quelques minutes dans le ciel de New York. 2 977 drones, 2 977 lumières, pour rappeler individuellement les 2 977 vies perdues le 11 septembre 2001.