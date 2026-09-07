Abdul El-Sayed défend l’identité musulmane américaine lors d’un discours à Detroit

Abdul El-Sayed, candidat démocrate au Sénat du Michigan, prononce un discours engagé à Detroit lors de la conférence annuelle de l’Islamic Society. Il y défend la place des musulmans américains, critique l'engagement militaire américain en Iran et souligne l'importance de l'union entre foi et citoyenneté face aux inégalités de la société.

Le candidat démocrate au Sénat du Michigan, Abdul El-Sayed, a pris la parole samedi lors de la conférence annuelle de l’Islamic Society pour défendre la place des musulmans américains dans la société, tout en critiquant l’engagement militaire américain contre l’Iran.

À 41 ans, médecin de santé publique et figure progressiste du Parti démocrate, Abdul El-Sayed a choisi Detroit pour s’adresser à la communauté musulmane américaine dans un contexte électoral tendu. Cible de remarques islamophobes depuis le début de cette campagne pour les élections de mi-mandat, il a directement répondu à ceux qui remettent en cause l’appartenance des musulmans à la nation américaine.

« Nous nous trouvons dans un moment où, lorsqu’on nous désigne du doigt, nous, les musulmans américains, on veut nous dire que nous n’avons pas notre place ici », a-t-il lancé à la foule. « On veut nous dire que ce pays n’est pas le nôtre. Que nos noms et notre façon de prier feraient de nous des citoyens de seconde zone. Mais quand je regarde devant moi, je vois des gens qui contribuent chaque jour à cette grande Amérique. »

El-Sayed brigue l’investiture démocrate pour le siège sénatorial du Michigan, avant un scrutin général qui l’opposera au républicain Mike Rogers, ancien représentant au Congrès soutenu par le président Donald Trump. Après des semaines d’échanges virulents sur les réseaux sociaux, les deux candidats ont finalement accepté de participer à deux débats télévisés : le premier le 8 octobre sur Wood TV8 à Grand Rapids, le second le 21 octobre sur WXYZ-TV à Detroit.

Sur le fond, El-Sayed a défendu une vision de complémentarité entre foi et citoyenneté. « Être musulman, au mieux de ce que cela représente, fait de nous de meilleurs Américains, et être américain nous permet d’être de meilleurs musulmans », a-t-il affirmé, ajoutant que ces deux ensembles de valeurs « ne sont pas mutuellement exclusifs ».

Le candidat a également mis en cause les priorités budgétaires de l’administration Trump face aux escalades militaires en cours. « Comment allez-vous financer cette guerre en Iran alors que nos infrastructures s’effondrent et que nos taux d’alphabétisation chutent ? » a-t-il demandé. « Il est temps de nous concentrer sur les problèmes que les habitants de ce pays ont besoin de voir résolus. »

Au fil de ses déplacements dans le Michigan ces dernières semaines, El-Sayed dit avoir constaté que les préoccupations des habitants dépassaient les clivages religieux, raciaux et géographiques. Les résidents veulent pouvoir payer leurs courses et leur carburant, a-t-il résumé, « plutôt que de larguer des bombes ou de pratiquer l’apartheid ou le génocide contre quelqu’un d’autre et ses enfants », en référence à la guerre menée par Israël à Gaza. « Les habitants du Michigan se moquent de la façon dont vous priez, a-t-il conclu. Ce qui leur importe, c’est ce pour quoi vous priez et ce que vous espérez. »