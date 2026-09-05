Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, est contesté pour sa gestion jugée incompétente alors que les tensions avec l'Iran persistent. Ses détracteurs dénoncent une focalisation excessive sur les enjeux culturels et son image personnelle, au détriment des impératifs militaires, entraînant un malaise croissant au sein du Pentagone.

Le secrétaire américain à la Défense fait face à une dissidence croissante au sein du Pentagone. Accusé de privilégier les guerres culturelles et ses ambitions politiques personnelles, Pete Hegseth est sous pression alors que le conflit avec l’Iran se prolonge.

Au Pentagone, le malaise s’installe. Pete Hegseth, secrétaire à la Défense nommé par Donald Trump, est la cible de critiques internes de plus en plus vives, ses détracteurs lui reprochant une gestion jugée « incompétente » d’un département militaire en pleine tension opérationnelle.

Alors que les États-Unis s’enlisent dans un conflit avec l’Iran, Hegseth est accusé de consacrer une part disproportionnée de son énergie aux batailles culturelles et à la construction de son propre capital politique, au détriment de ses responsabilités à la tête des forces armées américaines.

La situation tranche avec les usages habituels de Washington. Dans un contexte de sanctions renforcées contre Téhéran, un secrétaire à la Défense soucieux de son image aurait traditionnellement adopté un profil plus discret. Hegseth, lui, maintient une présence publique assumée, ce qui alimente les tensions avec une partie de l’appareil militaire et civil du Pentagone.

La dissidence interne, conjuguée aux critiques sur son style de leadership, place Hegseth dans une position délicate à un moment où la conduite de la politique de défense américaine exige une coordination étroite et une autorité incontestée.