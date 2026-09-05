Miss Monde 2026 : Joheirry Mola, de République dominicaine, décroche la couronne, Indira Ampiot échoue malgré son statut de favorite

La couronne de Miss Monde 2026 ne reviendra pas en France. Ce samedi 5 septembre, à Nha Trang, au Vietnam, Joheirry Mola Dominguez, représentante de la République dominicaine, a été sacrée Miss Monde 2026, au terme de la 73e édition du concours. Elle succède à la Thaïlandaise Suchata « Opal » Chuangsri, Miss Monde 2025.

L’Espagnole Elisabeth Reynés termine première dauphine, tandis que la Malaisienne Taanusiya Chetty prend la troisième place et devient deuxième dauphine. Indira Ampiot, Miss France 2023 et représentante française, repart donc sans la couronne, alors qu’elle figurait parmi les candidates les plus sérieuses à la victoire.

Joheirry Mola offre une deuxième couronne mondiale à la République dominicaine

Joheirry Mola permet à la République dominicaine de remporter Miss Monde pour la deuxième fois de son histoire. La première victoire du pays remontait à 1982.

La Dominicaine s’est imposée face à 110 autres représentantes nationales. Âgée de 27 ans, elle mesure 1,75 m et possède un diplôme en gestion et administration obtenu à l’Universidad Iberoamericana. Elle exerce plusieurs activités : professeure de littérature et de sciences sociales en anglais, correspondante pour Univision à New York et mannequin professionnel.

Elle est également fondatrice et présidente de Voices of Tomorrow, une initiative destinée à développer l’apprentissage de l’anglais auprès des enfants et des jeunes issus de communautés défavorisées.

La nouvelle Miss Monde était loin d’arriver en finale dans l’anonymat. Au cours de la compétition, elle avait notamment remporté le Top Model Challenge pour la zone Amériques et Caraïbes, lui assurant une qualification dans le Top 40.

Indira Ampiot avait pourtant réalisé un parcours presque parfait avant la finale

Pour Indira Ampiot, la déception est forcément importante. La Française avait multiplié les performances depuis son arrivée au Vietnam et apparaissait comme une véritable prétendante au titre.

La Guadeloupéenne de 21 ans avait notamment remporté le Top Model Challenge européen, ce qui lui avait assuré directement une place dans le Top 40. Elle avait également décroché le Fashion Designer Award européen avec une création d’Anaïs Ricard et figurait parmi les dernières candidates européennes retenues pour l’épreuve Beauty With a Purpose.

Ce parcours avait considérablement renforcé son statut avant la finale. Quelques mois plus tôt, Indira Ampiot avait été choisie pour représenter la France à Miss Monde 2026⁠, trois ans après son sacre à Miss France.

La Française était également particulièrement bien placée dans plusieurs classements établis par les spécialistes des concours internationaux. Missosology l’avait ainsi installée dans son Top 5 final.

« La France va gagner Miss Monde 2026 » : le pronostic de Stephen Diaz tombe à l’eau

Quelques heures avant la finale, une prédiction particulièrement catégorique avait pourtant attiré l’attention. Stephen Diaz, directeur exécutif de Miss International, avait écrit sur X : « FRANCE to win Miss World 2026 », soit « La France va gagner Miss Monde 2026 ».

Cette déclaration avait conduit à s’interroger sur une éventuelle victoire d’Indira Ampiot⁠, compte tenu notamment du nouveau positionnement international de la Société Miss France.

Le résultat est désormais sans ambiguïté : Stephen Diaz s’est trompé. La Française n’a pas remporté Miss Monde et la couronne part en République dominicaine. Son message apparaît donc bien, a posteriori, comme une prédiction, aussi affirmative ait-elle été, et non comme l’annonce prématurée d’un résultat connu à l’avance.

Cette édition 2026 reposait sur un nouveau système de sélection. Les 111 candidates ont d’abord été ramenées à un Top 40, puis à un Top 20 et à un Top 12 avant la constitution d’un Top 6.

Les six dernières places étaient attribuées selon plusieurs voies : une candidate pour chacune des quatre grandes régions du concours, une candidate issue de Beauty With a Purpose et une dernière qualifiée grâce au People’s Choice.

À partir de ce Top 6, le jury devait déterminer les trois premières places du classement général. C’est finalement Joheirry Mola qui a obtenu la couronne, devant Elisabeth Reynés et Taanusiya Chetty.

Un résultat qui coupe court aux soupçons autour d’une victoire française annoncée d’avance

Le résultat prend aussi une dimension particulière en France. Depuis plusieurs jours, Indira Ampiot assume publiquement son soutien au retrait de Miss France de Miss Univers⁠.

L’ancienne Miss France, qui avait elle-même participé à Miss Univers 2024, avait expliqué : « Il y avait beaucoup de soucis et je pense que ça ne correspondait pas à l’image de Miss France. » Elle avait également évoqué « trop de choses bizarres, trop de préférences » dans son expérience du concours.

Le choix de Miss France de se rapprocher de Miss Monde après avoir suspendu sa participation à Miss Univers avait donc donné une importance particulière à la candidature d’Indira Ampiot. Une victoire française quelques mois seulement après cette rupture aurait inévitablement alimenté les interrogations, surtout après la prédiction spectaculaire de Stephen Diaz.

Elle n’a finalement pas eu lieu. La République dominicaine décroche la couronne et Joheirry Mola devient Miss Monde 2026. Pour Indira Ampiot, l’aventure internationale se termine sans titre mondial malgré un parcours qui l’avait installée parmi les favorites avant la finale.