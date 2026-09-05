Triche à Miss Monde? Indira Ampiot annoncée gagnante. Une couronne arrangée pour fidéliser Miss France après son divorce avec Miss Universe ?

À l'approche de la finale de Miss Monde 2026, Stephen Diaz, directeur de Miss International, annonce avec assurance que la France va remporter le titre. Cette déclaration suscite des interrogations sur les affiliations entre Miss France et Miss Univers, alors qu'Indira Ampiot incarne un choix stratégique pour la nouvelle direction de Miss France.

À quelques heures de la finale de Miss Monde 2026, une déclaration venue du petit monde des grands concours internationaux intrigue. Stephen Diaz, directeur exécutif de Miss International, ne s’est pas contenté de placer Indira Ampiot parmi les favorites. Sur X, il a écrit sans détour : « FRANCE to win Miss World 2026 », autrement dit « La France va gagner Miss Monde 2026 ». Une formulation particulièrement affirmative alors que le résultat ne sera officiellement connu que ce samedi 5 septembre.

Pris isolément, ce message pourrait n’être qu’un pronostic enthousiaste. Mais le contexte change forcément sa lecture. La Société Miss France vient de suspendre sa participation à Miss Univers 2026⁠ après les énormes polémiques ayant frappé l’édition 2025. Dans le même temps, elle a choisi de miser sur Miss Monde en envoyant au Vietnam Indira Ampiot, Miss France 2023. Si la Française est couronnée quelques mois seulement après cette rupture, Miss Monde réaliserait aussi une formidable opération pour consolider ses relations avec l’une des plus importantes organisations nationales européennes.

« La France va gagner » : un pronostic particulièrement catégorique

Stephen Diaz n’est pas un responsable de Miss Monde et son message ne constitue évidemment ni une annonce officielle ni la preuve d’une décision déjà prise. Mais il n’est pas non plus un simple fan de concours de beauté. En tant que directeur exécutif de Miss International, il appartient à cet univers très fermé et connaît parfaitement le fonctionnement des grandes compétitions internationales. C’est donc surtout la formulation qui interpelle. Pas « la France peut gagner » ou « Indira est ma favorite », mais directement « FRANCE to win Miss World 2026 ».

Rien ne permet à cette heure d’affirmer qu’Indira Ampiot aurait été choisie à l’avance. Son excellent parcours dans la compétition lui permet d’ailleurs parfaitement de prétendre à la couronne. Mais après une année au cours de laquelle la transparence des grands concours internationaux a été sérieusement mise en cause, voir un dirigeant important du secteur annoncer aussi nettement la victoire d’un pays avant la finale ne peut qu’alimenter les interrogations.

Miss France a quitté Miss Univers et choisi de miser sur Miss Monde

Le calendrier donne surtout une dimension particulière à cette prédiction. Le 28 mai, la Société Miss France a annoncé qu’elle n’enverrait aucune candidate à Miss Univers 2026. Frédéric Gilbert a justifié cette décision par les nombreux dysfonctionnements constatés lors de l’édition précédente et par l’absence de garanties suffisantes sur le fonctionnement du concours.

Miss Universe a immédiatement réagi en cherchant à contourner ce retrait. L’organisation internationale a décidé de créer sa propre sélection française⁠, totalement indépendante de la Société Miss France. Cette nouvelle structure vient d’ailleurs de sélectionner 12 finalistes par l’intermédiaire d’un comité dont la composition n’a toujours pas été rendue publique⁠.

Pendant que les relations entre Miss France et Miss Univers se sont brutalement dégradées, la Société Miss France a donc choisi une autre voie internationale : Miss Monde. Indira Ampiot a été envoyée au Vietnam et se retrouve aujourd’hui parmi les candidates les mieux placées pour décrocher le titre.

Une victoire d’Indira Ampiot serait aussi une formidable opération pour Miss Monde

Indira Ampiot n’a évidemment pas besoin d’une quelconque faveur pour être une candidate crédible. Elle a remporté le Top Model Challenge européen, obtenu sa qualification pour le Top 40 et s’est distinguée dans plusieurs étapes importantes de la compétition. Une victoire française pourrait donc parfaitement résulter de ses seules performances.

Mais une couronne ne profiterait pas uniquement à la candidate. Pour Miss Monde, couronner une ancienne Miss France au moment précis où la Société Miss France vient d’abandonner Miss Univers aurait également une importance considérable.

Le message envoyé serait particulièrement efficace : Miss France tourne le dos à Miss Univers, choisit Miss Monde pour conserver une présence internationale et, quelques mois plus tard, sa représentante décroche la couronne mondiale. Difficile d’imaginer meilleure manière de convaincre l’organisation française de privilégier durablement Miss Monde pour ses futures candidates.

C’est précisément ce qui rend le message de Stephen Diaz intéressant. S’il avait été publié dans un autre contexte, il aurait probablement été considéré comme un simple pronostic. Aujourd’hui, il tombe au moment où une véritable redistribution des cartes est en cours entre les différentes organisations internationales.

Indira Ampiot elle-même a sévèrement critiqué Miss Universe

La rupture est d’autant plus nette qu’Indira Ampiot a elle-même pris position. À deux jours de la finale, elle a publiquement soutenu le retrait de Miss France de Miss Univers⁠. L’ancienne Miss France, qui avait participé à Miss Univers 2024, a expliqué : « Il y avait beaucoup de soucis et je pense que ça ne correspondait pas à l’image de Miss France. » Elle a également évoqué « trop de choses bizarres, trop de préférences » et opposé cette expérience à celle qu’elle vit aujourd’hui à Miss Monde.

Une victoire ce samedi constituerait donc un symbole particulièrement puissant : la candidate qui critique Miss Univers au moment où Miss France abandonne le concours deviendrait quelques heures plus tard Miss Monde.

Après les scandales de Miss Univers, impossible d’ignorer la question de la transparence

Le climat actuel explique aussi pourquoi ce genre de pronostic est scruté avec davantage de méfiance. Lors de Miss Univers 2025, Omar Harfouch avait quitté le jury⁠ après avoir découvert que les 30 finalistes avaient été présélectionnées par un autre groupe sans participation des huit jurés officiels. Il avait alors refusé de participer à ce qu’il qualifiait de « mascarade ».

Quelques mois plus tard, Natalie Glebova, Miss Univers 2005 et membre du jury, affirmait que 80% des jurés qu’elle avait interrogés n’avaient pas voté pour Fátima Bosch⁠, finalement couronnée Miss Univers 2025.

Ces scandales ont profondément abîmé la confiance dans les grandes compétitions internationales et rendent nécessaire une transparence absolue sur la désignation des gagnantes.

Si la France gagne, le doute sera forcément permis

Indira Ampiot peut donc parfaitement devenir Miss Monde 2026 parce qu’elle aura simplement convaincu le jury. Son parcours depuis le début de la compétition justifie largement sa présence parmi les favorites.

Mais si elle est effectivement couronnée ce samedi, le résultat aura aussi une portée stratégique difficile à ignorer. Quelques mois après avoir rompu avec Miss Univers, la Société Miss France découvrirait qu’elle peut trouver chez Miss Monde une compétition internationale susceptible de mettre fortement en valeur ses candidates.

Et le très catégorique « FRANCE to win Miss World 2026 » publié avant la finale par le directeur exécutif de Miss International prendra alors une tout autre dimension.

Une couronne française serait-elle seulement le résultat du parcours d’Indira Ampiot, ou également le meilleur moyen pour Miss Monde de fidéliser durablement Miss France au moment où celle-ci vient de claquer la porte de son grand concurrent ? Pour l’instant, rien ne permet de trancher. Mais si Stephen Diaz a raison ce samedi, la question sera forcément posée.