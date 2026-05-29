Humiliée par le retrait de Miss France, Miss Universe panique et veut choisir elle-même la Miss qui représentera la France

Après le retrait officiel de la Société Miss France de Miss Univers 2026, Miss Universe Organization cherche à éviter l’image désastreuse d’une France absente. L’organisation internationale veut désormais désigner elle-même la candidate qui portera l’écharpe française. Une opération de sauvetage peu crédible, au moment même où Entrevue révèle que Natalie Glebova, Miss Univers 2005 et jurée en 2025, affirme que six des huit juges qu’elle a consultés n’avaient pas voté pour Fátima Bosch.

Miss Universe Organization en panique

Le retrait de la Société Miss France de Miss Univers 2026 tombe au pire moment pour Miss Universe Organization. Déjà fragilisée par une édition 2025 chaotique, l’organisation internationale encaisse désormais un désaveu public venu de l’un des concours nationaux les plus puissants d’Europe.

La Société Miss France a officialisé son absence pour l’édition 2026, prévue en novembre à Porto Rico. Dans son communiqué, elle explique vouloir rester fidèle à son identité, à ses engagements et à ses valeurs. Elle évoque aussi les “nombreux dysfonctionnements” observés lors de l’édition 2025.

Le message est terrible : Miss France retire sa confiance à Miss Universe dans les conditions actuelles. Cette décision fait suite aux révélations qui s’accumulent autour du sacre de Fátima Bosch, Miss Mexique, couronnée Miss Univers 2025 dans un climat de contestation inédit.

Jeudi, Entrevue vous révélait un nouvel élément explosif. Natalie Glebova, Miss Univers 2005 et membre du jury de Miss Univers 2025, affirme que six des huit juges qu’elle a consultés n’avaient pas voté pour Fátima Bosch. Elle explique aussi avoir été surprise par le résultat final et dénonce un manque de transparence dans le processus. Cette déclaration renforce directement le malaise autour du concours.

La stratégie de Miss Universe Organization autour de la France apparaît encore plus fragile. L’organisation cherche désormais à maintenir malgré tout une présence française, en désignant elle-même une candidate appelée à représenter la France à Miss Univers 2026. La manœuvre ressemble à une tentative de sauver les meubles. Elle vise à éviter une chaise vide. Elle permettrait d’afficher une écharpe “France” sur scène. Elle ne règle aucun des problèmes qui ont conduit Miss France à se retirer.

Une écharpe française pour sauver la face

L’absence de la Société Miss France à Miss Univers 2026 aurait une portée symbolique terrible pour l’organisation internationale. La France occupe une place importante dans l’histoire du concours, avec deux couronnes remportées par Christiane Martel en 1953 et Iris Mittenaere en 2016. Le concours Miss France dispose aussi d’un ancrage unique, avec ses élections régionales, sa finale nationale et une exposition médiatique massive. Chaque représentante française envoyée à Miss Univers arrive habituellement avec ce capital. Elle porte le résultat d’un parcours reconnu, suivi et identifié par le public. Cette légitimité ne se remplace pas par un casting organisé après une crise. Miss Universe peut toujours chercher une candidate française. L’organisation peut confier une licence à un nouvel opérateur, monter une sélection parallèle ou créer une structure de circonstance. Elle peut remplir une case dans la liste des pays participants. Le problème reste entier : cette candidate arriverait après le retrait officiel de la Société Miss France.

Aux yeux du public, une telle représentante apparaîtrait comme une solution de secours. Une candidate choisie pour éviter l’humiliation d’une France absente. Une présence française construite pour l’affichage, sans le poids symbolique de Miss France. Miss Universe sauvera peut-être une ligne dans son tableau de participantes, mais elle ne sauvera pas sa crédibilité. La création d’une “Miss Universe France” hors Miss France ressemble à une diversion.

Comme nous le révélions, la rupture était annoncée

Le retrait de Miss France n’est pas une surprise. Dès le 21 novembre 2025, nous révélions que la Société Miss France menaçait de remettre en cause sa participation à Miss Univers 2026 après une édition 2025 marquée par les scandales.

À l’époque, Frédéric Gilbert, président de la Société Miss France, demandait des explications claires. Il voulait des garanties sur le déroulement du concours, le rôle réel du jury, le processus de vote, la sélection des finalistes et la gestion des candidates. Les accusations de fraude, les démissions au sein du jury, les soupçons de conflits d’intérêts et le sacre contesté de Fátima Bosch avaient déjà installé un malaise profond. Six mois plus tard, la menace devient réalité. Miss France ne participera pas à Miss Univers 2026.

Frédéric Gilbert a depuis expliqué ne pas avoir obtenu de garanties suffisantes après un échange avec Miss Universe Organization. Il a évoqué une organisation opaque et son refus d’envoyer une candidate dans un concours dont les règles d’équité et la gestion des participantes ne lui paraissent plus suffisamment claires.

L’édition 2025 a laissé une fracture ouverte

L’édition 2025 devait offrir une vitrine internationale à Miss Universe. Elle s’est transformée en crise permanente. Le sacre de Fátima Bosch a cristallisé toutes les critiques. Omar Harfouch, membre du jury, a quitté le concours avant la finale en dénonçant la triche. Il affirmait notamment qu’un Top 30 avait été présélectionné par un comité parallèle, en dehors du jury officiel. Ses déclarations ont ensuite été confirmées par celles de Louie Heredia, puis désormais par celles de Natalie Glebova, dont les propos rapportés par Entrevue donnent une nouvelle dimension à la crise. La situation devient difficilement tenable pour Miss Universe. Quand plusieurs jurés révèlent ne pas reconnaître le résultat final, le manque de transparence devient impossible à défendre.

Raúl Rocha plombe l’image de Miss Universe

Le nom de Raúl Rocha concentre évidemment une grande partie de la crise. Le président et copropriétaire de Miss Universe Organization se retrouve associé à plusieurs dossiers embarrassants pour le concours international. Il y a d’abord les soupçons de conflits d’intérêts autour du sacre de Fátima Bosch. Il y a ensuite l’affaire judiciaire mexicaine, bien plus lourde, dans laquelle Raúl Rocha est cité. Raúl Rocha est visé dans une enquête portant sur des soupçons de criminalité organisée, de trafic de carburant, de trafic d’armes et de trafic de drogue. Un mandat d’arrêt de ma justice mexicaine a même a été émis. La crise de Miss Universe touche donc au cœur de sa gouvernance. Elle ne disparaîtra pas avec une candidate française choisie hors Miss France.

Une réponse à une crise de crédibilité

La décision de Miss France aurait dû provoquer une réponse de fond. Miss Universe pouvait annoncer un audit indépendant du vote 2025. L’organisation pouvait publier une clarification complète des règles. Elle pouvait détailler le rôle exact des jurés. Elle pouvait répondre point par point aux accusations d’Omar Harfouch, aux déclarations de Louie Heredia et aux révélations de Natalie Glebova. Elle pouvait aussi clarifier la place de Raúl Rocha dans sa gouvernance. Mais la réponse qui se dessine va dans une autre direction : maintenir une candidate française malgré le retrait de Miss France.

Ce choix montre le décalage entre les attentes et la stratégie de Miss Universe. Les comités nationaux attendent des garanties. Le public attend des explications. Les candidates attendent un cadre clair. Miss Universe semble prioriser l’image d’une France présente sur scène.

Une future “Miss Universe France” désignée hors du cadre Miss France ne répondra à aucune des questions qui ont provoqué la rupture. Elle ne clarifiera pas le vote de 2025. Elle ne dissipera pas les soupçons autour de Fátima Bosch. Elle ne réglera pas le dossier Raúl Rocha. Elle ne restaurera pas la confiance perdue. Elle permettra seulement d’éviter une absence trop visible.

Une candidate fragilisée avant même d’être choisie

La représentante française désignée dans ces conditions partira avec un handicap évident. Son parcours sera immédiatement questionné. Sa sélection sera comparée à celle de Miss France. Sa présence sera lue à travers le retrait de l’organisation française historique.

La candidate elle-même pourra être talentueuse, elle sera clairement envoyée au casse-pipe. Une Miss ne peut pas porter seule le poids d’une crise de crédibilité.

Miss France voulait des garanties, Miss Universe cherche une écharpe

La Société Miss France réclamait des garanties sur la transparence, l’équité, le vote et la protection des candidates. Miss Universe cherche aujourd’hui une écharpe française pour éviter une absence embarrassante. Ce décalage en dit long. Miss France protège son image, ses candidates et son identité. Miss Universe protège son décor.

En se retirant, la Société Miss France envoie un message fort : le prestige de Miss Univers ne suffit plus à couvrir les zones d’ombre. L’organisation peut chercher elle-même une Miss pour représenter la France, elle peut tenter de faire croire que la France sera quand même présente à Porto Rico. Les faits sont têtus : la Société Miss France, elle, ne sera pas là. Et cette absence pèsera beaucoup plus lourd que n’importe quelle écharpe fabriquée pour sauver la face…