Miss France suspend sa participation à Miss Univers suite aux scandales révélés par Entrevue

La société Miss France a annoncé qu’elle n’enverrait pas de candidate pour représenter la France à Miss Univers 2026. La décision, officialisée ce jeudi, marque une rupture avec le concours international, dont la prochaine édition doit se tenir à Porto Rico. Cette annonce fait suite à la confirmation de la participation d’Indira Ampiot à Miss Monde 2026. Pour Miss Univers, en revanche, aucune représentante française ne sera désignée cette année.

Des valeurs jugées désormais incompatibles

Le comité Miss France explique vouloir rester fidèle à son identité, à ses engagements et aux valeurs portées par le concours national. Il estime que ces principes ne sont plus en adéquation avec les orientations récentes prises par Miss Univers. La décision concerne pour l’instant uniquement l’édition 2026. L’organisation indique rester attentive à l’évolution future du concours international et n’exclut pas une nouvelle participation dans les années à venir.

L’édition 2025 de Miss Univers, marquée par la triche et les scandales, a pesé dans la décision

La société Miss France évoque notamment les nombreux dysfonctionnements observés lors de l’édition 2025 de Miss Univers, organisée à Bangkok, en Thaïlande. Le concours avait été marqué par plusieurs polémiques et des scandales révélés par Entrevue. L’un des membres du jury, Omar Harfouch avait annoncé sa démission. Il avait notamment dénoncé des soupçons de fraude, d’abus de pouvoir, de corruption, de tromperie, de rupture de contrat et de conflits d’intérêts, en visant un vote qu’il jugeait illégitime pour déterminer les 30 finalistes avant l’arrivée du jury officiel. Preuves à l’appui, il avait démontré que l’élection de Fátima Bosch était truquée, et que le copropriétaire de Miss Univers, Raúl Rocha, était à l’origine de cette fraude. Claude Makélélé, autre membre du jury, avait démissionné.

Une annonce qui fait suite aux révélations d’Entrevue

À noter que cette annonce de la société Miss France arrive juste après les révélations d’Entrevue. Nous vous annoncions ce jeudi matin que Natalie Glebova, autre membre du jury de Moss Univers 2025, révélait que 6 des 8 membres du jury n’avait pas voté pour Fátima Bosch. La goutte d’eau de trop pour Miss France, qui se désolidarise de Miss Univers.

La société Miss France présente cette décision comme une suspension limitée à l’édition 2026. Son président, Frédéric Gilbert, affirme que participer à Miss Univers reste une opportunité importante pour faire rayonner la France à l’international, mais que l’organisation doit avant tout préserver l’intégrité de ses valeurs et l’identité du concours Miss France.

Voici le communiqué intégral de la société Miss France :

« L’organisation Miss France annonce la suspension de sa participation au concours international Miss Univers pour l’édition 2026

L’organisation Miss France annonce sa décision de ne pas participer au concours Miss Univers pour l’édition 2026.

Cette décision traduit la volonté de rester fidèle à l’identité, aux valeurs et aux engagements du concours Miss France, qui ne sont plus en adéquation avec les évolutions récentes et l’orientation du concours international, notamment à la suite des nombreux dysfonctionnements observés lors de l’édition 2025.

Il s’agit d’une décision prise pour la prochaine édition. L’organisation Miss France reste attentive aux évolutions futures du concours et espère pouvoir y participer à nouveau dans un avenir proche.

« Participer à Miss Univers a toujours été une opportunité significative et formidable de mettre la France en valeur à l’international. Cependant, notre responsabilité est de défendre la loyauté et l’intégrité de nos valeurs ainsi que l’identité du concours Miss France. La décision prise aujourd’hui répond à cette exigence. Nous resterons attentifs aux évolutions futures. »

Frédéric Gilbert, président de l’organisation Miss France »