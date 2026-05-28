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«Bruel violeur, les sales connes te lâcheront pas»: des militantes féministes interrompent la pièce de Patrick Bruel à Paris

28 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
«Bruel violeur, les sales connes te lâcheront pas»: des militantes féministes interrompent la pièce de Patrick Bruel à Paris
«Bruel violeur, les sales connes te lâcheront pas»: des militantes féministes interrompent la pièce de Patrick Bruel à Paris

La pièce de théâtre dans laquelle joue Patrick Bruel a été interrompue, hier soir, au Théâtre Édouard VII à Paris, par plusieurs militantes féministes présentes dans la salle. En pleine représentation, elles se sont levées devant le public et ont scandé des slogans visant directement le chanteur et comédien, provoquant un moment de tension dans le théâtre.

« Bruel violeur » crié dans la salle

Parmi les slogans entendus, les militantes ont notamment lancé : « Bruel violeur ! » puis « Bruel, les sales connes te lâcheront pas ». Cette phrase a été criée à plusieurs reprises dans la salle, devant les spectateurs présents.

Une action brève mais très visible

L’intervention n’a duré que quelques instants, mais elle a immédiatement perturbé le déroulement de la soirée. La sécurité est intervenue pour faire sortir les militantes de la salle, tandis qu’une partie du public assistait à la scène dans la confusion. La représentation a ensuite pu reprendre après l’évacuation

Patrick Bruel directement visé par les slogans

Les militantes ont choisi de s’en prendre publiquement à Patrick Bruel dans un lieu où il se produit actuellement sur scène. Leur action a pour but de dénoncer la présence d’artistes visés par des accusations graves dans des programmations culturelles.

https://x.com/tf1info/status/2059867731214602429?s=46
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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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