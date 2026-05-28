Ursula von der Leyen promet des “étapes décisives” pour l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé mercredi que les prochaines semaines seraient cruciales pour le processus d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne, évoquant la possibilité de franchir « des étapes décisives » dans les négociations avec Kiev.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la dirigeante européenne a réaffirmé le soutien total de l’Union européenne à l’Ukraine face à ce qu’elle a qualifié de « guerre d’agression brutale » menée par la Russie. Elle a insisté sur l’importance stratégique du rapprochement entre Bruxelles et Kiev.

« Les prochaines semaines seront importantes pour franchir des étapes décisives dans le processus d’adhésion », a déclaré Ursula von der Leyen, sans préciser les mesures concrètes qui pourraient être annoncées à court terme.

La présidente de la Commission a également souligné que l’Ukraine serait pleinement intégrée aux efforts européens visant à renforcer les capacités de défense du continent. Elle a cité parmi les priorités les systèmes de défense aérienne, les drones ainsi que les technologies de lutte antidrones.

Selon elle, un nouveau mécanisme de soutien financier permettra également de répondre aux besoins militaires urgents de Kiev. Ursula von der Leyen a indiqué qu’un prêt européen destiné à l’Ukraine devrait fournir 28,3 milliards d’euros cette année pour contribuer aux dépenses de défense du pays.

Depuis le début de l’invasion russe en 2022, l’Union européenne a considérablement renforcé sa coopération politique, économique et militaire avec l’Ukraine. Kiev a obtenu le statut officiel de candidat à l’adhésion et cherche désormais à accélérer les négociations d’entrée dans le bloc européen malgré la poursuite de la guerre.