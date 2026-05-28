Première visite annoncée à Gaza pour des représentants du “Conseil de la paix” soutenu par Donald Trump

Des représentants du Conseil international pour la paix, une structure créée dans le cadre d’une initiative soutenue par le président américain Donald Trump, devraient se rendre prochainement dans la bande de Gaza, selon des informations rapportées mercredi par le média public israélien KAN. Il s’agirait de la première visite officielle de cette instance dans l’enclave palestinienne depuis sa création plus tôt cette année.

D’après le radiodiffuseur israélien, des représentants de Nickolay Mladenov, désigné par Donald Trump comme haut représentant du Conseil pour Gaza, ont soumis une demande officielle à l’armée israélienne afin d’obtenir l’autorisation d’entrer dans le territoire palestinien assiégé.

KAN affirme qu’une source proche du Conseil a déclaré que le Hamas « n’a pas compris qu’il devait se désarmer », ajoutant que l’élimination de dirigeants des Brigades Al-Qassam faisait partie d’un processus visant à affaiblir la branche armée du mouvement palestinien. Mardi soir, des frappes israéliennes dans l’ouest de Gaza auraient notamment tué Mohammed Awda, présenté comme un chef des Brigades Al-Qassam.

Selon le média israélien, Nickolay Mladenov a récemment présenté un plan en 15 points destiné à mettre en œuvre l’initiative américaine pour Gaza. Ce projet inclurait notamment le déploiement d’une force multinationale baptisée « Force internationale de stabilisation », dont les représentants devraient également se rendre dans l’enclave le mois prochain.

Toujours selon KAN, les États-Unis prévoiraient d’accroître leur implication dans les affaires de Gaza après l’apaisement des tensions avec l’Iran. La visite attendue des représentants du Conseil pour la paix serait ainsi perçue comme un premier signal d’un engagement américain plus important dans la gestion de l’après-guerre.

La Maison Blanche avait annoncé le 16 janvier la mise en place de nouvelles structures de gouvernance transitoire pour Gaza, comprenant notamment le Conseil pour la paix, un Conseil exécutif de Gaza, un Comité national pour l’administration du territoire ainsi qu’une force internationale de stabilisation.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un plan plus large proposé par Donald Trump pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza. Selon les autorités palestiniennes, plus de 72 000 personnes ont été tuées depuis le début de l’offensive israélienne lancée en octobre 2023, tandis que plus de 172 000 autres ont été blessées, majoritairement des femmes et des enfants.