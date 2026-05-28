Berlin convoque l’ambassadeur russe après des appels de Moscou à quitter Kiev et de nouvelles menaces de frappes

L’Allemagne a convoqué mardi l’ambassadeur de Russie à Berlin, à la suite de nouvelles frappes russes en Ukraine et d’appels de Moscou demandant aux diplomates étrangers de quitter Kiev « au plus vite ». Berlin a dénoncé une stratégie de « menaces, de terreur et d’escalade » et réaffirmé son soutien à l’Ukraine.

Dans un communiqué, le ministère allemand des Affaires étrangères a affirmé que les récentes attaques russes visaient notamment des hôpitaux, des écoles et des studios de télévision allemands. Il a également fait état d’une demande adressée à la représentation diplomatique allemande à Kiev de quitter la capitale ukrainienne.

Face à cette situation, le gouvernement allemand a indiqué avoir convoqué l’ambassadeur russe afin de lui signifier officiellement son rejet de ces avertissements. Berlin a déclaré qu’il ne céderait pas aux pressions exercées par Moscou.

« Nous avons clairement fait comprendre aujourd’hui à la Russie : nous ne nous laisserons pas intimider par les menaces et nous continuerons à soutenir fermement l’Ukraine », a déclaré le ministère allemand des Affaires étrangères.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues, après que la Russie a annoncé préparer une nouvelle série de « frappes systématiques » visant, selon elle, des installations liées au secteur militaire à Kiev. Moscou a par ailleurs exhorté les diplomates étrangers et les ressortissants civils à quitter la capitale ukrainienne.

Depuis le début du conflit, les relations diplomatiques entre la Russie et plusieurs pays européens se sont fortement dégradées, les États occidentaux accusant Moscou d’intensifier ses opérations militaires contre les infrastructures civiles en Ukraine. Berlin figure parmi les principaux soutiens politiques et militaires de Kiev au sein de l’Union européenne.