Détroit d’Ormuz : le CENTCOM dément toute reprise d’escortes navales américaines

Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a démenti mardi les informations selon lesquelles la marine américaine aurait repris des opérations d’escorte de navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, une zone stratégique du transport mondial d’hydrocarbures.

Cette mise au point intervient après la publication d’un article du Wall Street Journal affirmant que la marine américaine avait guidé un superpétrolier grec transportant environ 2 millions de barils de pétrole brut à travers le détroit. Le navire aurait ensuite poursuivi sa route vers l’Inde pour livrer sa cargaison.

Selon le quotidien américain, l’opération aurait été menée dans un contexte de tensions maritimes accrues dans cette zone située entre l’Iran et la péninsule arabique. Le pétrolier concerné aurait été bloqué dans la région depuis le début du mois de mars avant d’être escorté par des forces américaines.

Le CENTCOM a toutefois rejeté ces informations, affirmant qu’aucune opération d’escorte de ce type n’avait été menée récemment. Le commandement américain n’a pas détaillé davantage les circonstances de ce démenti, mais a contesté l’existence même de la reprise d’un tel dispositif.

L’opération évoquée, baptisée « Project Freedom » selon certaines sources, avait été lancée pour sécuriser le passage des navires marchands dans le détroit d’Ormuz avant d’être suspendue peu après son démarrage. Cette initiative visait à protéger le trafic maritime dans une voie essentielle au commerce mondial de pétrole.

Le détroit d’Ormuz reste l’un des points de passage les plus sensibles au monde, régulièrement au cœur de tensions entre puissances régionales et internationales. Toute perturbation dans cette zone peut avoir des répercussions immédiates sur les marchés énergétiques mondiaux.