L’Union européenne durcit le ton face à Moscou et prolonge ses sanctions jusqu’en 2027

L’Union européenne a annoncé la prolongation jusqu’en mai 2027 des sanctions visant des responsables et une organisation russes accusés de violations des droits humains et de répression politique. Bruxelles affirme vouloir maintenir une pression constante sur Moscou dans un contexte de tensions persistantes liées à la guerre en Ukraine.

Dans un communiqué publié mardi, le Conseil de l’Union européenne a indiqué que les mesures resteraient en vigueur pendant une année supplémentaire. L’institution européenne affirme demeurer « inébranlable » dans sa condamnation des atteintes aux droits humains et du recul démocratique en Russie.

Les sanctions concernent 72 personnes ainsi qu’une entité. Les individus visés font l’objet d’un gel de leurs avoirs au sein de l’Union européenne et se voient interdire l’entrée ou le transit sur le territoire européen. Les entreprises et citoyens européens n’ont également plus le droit de mettre des fonds ou ressources économiques à leur disposition.

Bruxelles se dit particulièrement préoccupée par « la détérioration continue » de la situation des droits humains en Russie, notamment dans le contexte de la guerre menée par Moscou contre l’Ukraine. L’Union européenne accuse les autorités russes d’intensifier la répression contre l’opposition politique, la société civile et les voix critiques du pouvoir.

Le régime de sanctions avait été instauré en mars 2024 après la mort de l’opposant russe Alexeï Navalny, un événement qui avait provoqué une vague de condamnations internationales. Les mesures permettent à l’UE de cibler les personnes et organisations jugées responsables de violations graves des droits humains ou d’atteintes à la démocratie et à l’État de droit en Russie.

Le dispositif comprend également des restrictions commerciales sur l’exportation vers la Russie de technologies et équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de surveillance, d’interception des communications ou de répression interne. Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, les relations entre Bruxelles et Moscou se sont fortement dégradées, l’Union européenne ayant adopté plusieurs séries de sanctions contre des responsables et institutions russes.