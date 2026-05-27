Moha La Squale placé en garde à vue pour violences conjugales à Paris

Le rappeur Moha La Squale, de son vrai nom Mohamed Bellahmed, a été placé en garde à vue ce mercredi à Paris pour des faits présumés de violences conjugales, selon Valeurs actuelles. L’artiste aurait été entendu par les enquêteurs de la brigade de protection de la famille, dans le 18e arrondissement de Paris.

Une garde à vue dans un dossier sensible

Le rappeur traîne déjà un lourd passé judiciaire. Les faits évoqués relèvent du cadre conjugal et sont traités par un service spécialisé dans les violences intrafamiliales.

En 2024, Moha La Squale avait été condamné à quatre ans de prison, dont trois ans ferme, pour des faits de violences conjugales et de séquestrations visant six anciennes compagnes. Il avait également été condamné à verser des dommages et intérêts aux parties civiles.

Révélé au grand public avec son style brut et ses morceaux très narratifs, Moha La Squale voit une nouvelle fois son nom associé à une affaire judiciaire grave.

Cette garde à vue marque un nouvel épisode dans un parcours désormais largement éclipsé par les accusations et condamnations visant l’artiste.