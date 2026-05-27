Véronique Sanson hospitalisée en urgence : «Je vais mieux», la chanteuse rassure après une grosse frayeur

Après son hospitalisation samedi pour une infection respiratoire aiguë, Véronique Sanson a donné des nouvelles rassurantes. La chanteuse de 77 ans affirme aller mieux, tout en disant sa déception d’avoir dû annuler son rendez-vous avec le public de Saint-Brieuc.

« Je vais mieux » : le message qui soulage ses fans

Véronique Sanson a tenu à rassurer son public. Hospitalisée en urgence samedi 23 mai pour une infection respiratoire aiguë, l’artiste a publié un message ce mercredi matin pour donner de ses nouvelles. La chanteuse affirme aller mieux, quelques jours après cette alerte de santé qui a suscité l’inquiétude de ses proches et de ses admirateurs.

Dans son message, elle exprime aussi sa déception d’avoir manqué son concert au festival Art Rock de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d’Armor. Ce rendez-vous devait marquer le lancement de sa tournée estivale. Son état de santé a finalement contraint l’organisation à annuler sa venue.

Une hospitalisation soudaine avant son retour sur scène

L’hospitalisation de Véronique Sanson a eu lieu samedi, à la suite d’une infection respiratoire aiguë. Ce type d’infection peut nécessiter une prise en charge rapide, en particulier chez les personnes âgées ou fragilisées. À 77 ans, l’artiste a donc été prise en charge en urgence, entraînant l’annulation immédiate de son concert prévu à Saint-Brieuc. La chanteuse a adressé ses remerciements aux nombreux fans qui lui ont envoyé des messages de soutien. Elle a également salué l’intervention des pompiers et du Samu des Yvelines, mobilisés lors de cette alerte médicale.

Jeanne Cherhal appelée à la rescousse

Après l’annulation de Véronique Sanson à Art Rock, Jeanne Cherhal a été appelée pour la remplacer sur scène. Un geste que Véronique Sanson a tenu à saluer publiquement, remerciant l’artiste d’avoir assuré ce rendez-vous au pied levé. Ce remplacement a permis au festival de maintenir une partie de sa programmation, malgré l’absence très remarquée de l’une des grandes voix de la chanson française. Pour Véronique Sanson, cette annulation reste un crève-cœur, tant elle avait manifestement envie de retrouver son public.

Le reste de la tournée maintenu pour l’instant

Malgré cette hospitalisation, les prochaines dates de Véronique Sanson sont, à ce stade, maintenues. Des concerts sont notamment prévus en juin et juillet à Hauterives, Albi, Vence, Surgères et Orange. Cette annonce devrait rassurer les fans, même si la prudence reste de mise après cette nouvelle alerte. La chanteuse a déjà connu plusieurs soucis de santé ces dernières années, notamment un cancer de l’amygdale soigné en 2018 et une hospitalisation pour pneumonie en 2024.

Une artiste fragile, mais toujours tournée vers son public

Véronique Sanson n’a jamais caché ses difficultés physiques. En septembre 2025, elle avait évoqué ses douleurs, notamment liées à l’arthrose et à l’arthrite, qui rendent parfois le piano plus difficile à jouer. Mais son message du jour se veut avant tout rassurant. Après la peur provoquée par son hospitalisation, la chanteuse donne le signal que son état s’améliore. Pour ses fans, l’essentiel est là : Véronique Sanson va mieux, et son envie de scène semble intacte.