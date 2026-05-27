Washington durcit sa position commerciale : les États-Unis maintiendront des droits de douane sur le Canada et le Mexique

Les États-Unis ont confirmé leur intention de maintenir des droits de douane sur les importations en provenance du Mexique et du Canada, alors que l’administration Trump engage de nouvelles négociations visant à réviser l’accord commercial nord-américain. L’annonce a été faite mardi par le représentant américain au commerce, Jamieson Greer.

Selon lui, le partenariat commercial entre les trois pays d’Amérique du Nord ne continuera pas à fonctionner comme une zone entièrement exempte de tarifs douaniers. Washington estime nécessaire de conserver ces mesures afin de réduire le déficit commercial américain, un objectif central de sa politique économique actuelle.

Jamieson Greer a également affirmé que les États-Unis ont des « problèmes commerciaux significatifs » avec le Canada. Il a tenu ces propos lors d’un événement organisé à Washington, en amont de discussions bilatérales avec le Mexique, auxquelles le Canada ne participe pas directement dans cette phase initiale.

Le responsable américain a insisté sur le fait que les droits de douane resteront un outil durable de la politique commerciale américaine, y compris vis-à-vis de partenaires proches comme le Mexique. Il a notamment indiqué que les États-Unis continueront à appliquer des tarifs tant que les déséquilibres commerciaux resteront importants.

Ces déclarations interviennent alors que des négociations formelles doivent débuter cette semaine à Mexico entre les États-Unis et le Mexique. Elles portent notamment sur les règles d’origine régionales et sur des questions liées à la sécurité économique.

Enfin, Jamieson Greer a exprimé le souhait de voir le Mexique augmenter ses propres droits de douane sur les importations hors Amérique du Nord, afin de rééquilibrer les échanges commerciaux. Cette position confirme un durcissement de la ligne américaine sur le futur de l’accord USMCA, signé il y a six ans entre les trois pays.