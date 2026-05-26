Stellantis prépare un virage électrique massif dans son usine de Mulhouse

Le groupe automobile Stellantis prévoit d’engager plus d’un milliard d’euros dans la modernisation de son site de Mulhouse afin d’y produire une nouvelle génération de véhicules électriques à partir de 2029. L’annonce a été faite mardi par Emmanuel Macron lors d’un sommet consacré à l’électrification du secteur automobile.

Avec cet investissement, le constructeur franco-italo-américain entend renforcer sa présence industrielle en France tout en accélérant sa transition vers les modèles électriques. Le site alsacien fait partie des usines stratégiques appelées à accompagner la transformation du groupe dans les prochaines années.

Une offensive industrielle face à la concurrence mondiale

Cette décision s’inscrit dans le vaste plan dévoilé récemment par Stellantis, qui prévoit près de 60 milliards d’euros d’investissements et le lancement de 60 nouveaux modèles d’ici à 2030. Le groupe veut également rationaliser ses plateformes de production pour gagner en compétitivité sur le marché de l’électrique.

Face à la montée en puissance des constructeurs chinois et à la pression exercée par les nouvelles réglementations européennes, les grands groupes automobiles multiplient les annonces industrielles autour des batteries et des véhicules électriques. La France cherche de son côté à sécuriser une partie de cette production sur son territoire afin de préserver l’emploi industriel.