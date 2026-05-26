Israël accélère la course aux armes anti-drones : Elbit travaille sur des systèmes laser contre le Hezbollah

Le groupe israélien Elbit Systems développe de nouveaux équipements destinés à contrer les drones explosifs utilisés par le Hezbollah au Liban, a déclaré mardi son directeur général Bezhalel Machlis. Parmi les technologies étudiées figurent notamment des systèmes de défense à énergie dirigée, incluant des armes laser.

Selon le dirigeant du principal groupe de défense israélien, l’entreprise travaille en étroite collaboration avec le ministère israélien de la Défense afin de trouver rapidement une réponse à la menace croissante représentée par les drones kamikazes. Ces appareils, peu coûteux et relativement simples à assembler, sont de plus en plus utilisés dans les conflits modernes.

Depuis le cessez-le-feu du 16 avril, Israël et le Hezbollah continuent d’échanger des frappes au sud du Liban. Le mouvement soutenu par l’Iran a notamment recours à des drones explosifs visant les positions israéliennes, certains ayant provoqué la mort de soldats israéliens selon les autorités.

Ces drones représentent un défi particulier pour les systèmes de défense aérienne traditionnels. Leur petite taille, leur faible coût et leur capacité à contourner certains dispositifs de brouillage compliquent leur interception, un phénomène également observé dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis cette semaine d’intensifier les opérations contre le Hezbollah au Liban, sans toutefois détailler les mesures prévues pour neutraliser efficacement les drones utilisés par le mouvement chiite.

Lors d’un entretien avec Reuters, Bezhalel Machlis a expliqué qu’Elbit explorait activement plusieurs solutions technologiques, notamment des « armes énergétiques » comme les lasers. Il a également indiqué que d’autres systèmes étaient à l’étude pour répondre à cette menace émergente.

Ces déclarations interviennent alors qu’Elbit Systems a publié des résultats financiers en forte hausse pour le premier trimestre. À la suite de cette annonce, l’action du groupe, cotée au Nasdaq, a progressé d’environ 8 % en début de séance.