Le réseau Furet du Nord fragilisé par la crise du commerce culturel

Le groupe Nosoli, propriétaire des enseignes Furet du Nord et Decitre, a annoncé mardi son intention de demander son placement en redressement judiciaire afin d’assurer la poursuite de ses activités dans un contexte économique devenu très difficile. La procédure doit être ouverte le 1er juin devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

L’entreprise, qui emploie environ 600 salariés et exploite 27 librairies en France, affirme vouloir utiliser ce cadre judiciaire pour accélérer sa transformation et préserver l’emploi. Le groupe évoque notamment une forte dégradation du marché des biens culturels, marquée par une baisse importante des ventes depuis plusieurs années et par des marges de plus en plus réduites.

Le secteur des librairies sous pression

Nosoli explique avoir déjà engagé une réorganisation de ses activités, avec une diversification vers les jeux, la papeterie ou les loisirs créatifs, ainsi qu’un renforcement du numérique et des services destinés aux professionnels. Mais la détérioration plus rapide que prévu de la consommation depuis le début de l’année aurait précipité le recours au redressement judiciaire.

Malgré cette situation, les enseignes Furet du Nord et Decitre assurent que leurs magasins continueront de fonctionner normalement pendant la procédure. Le groupe, qui a réalisé 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, rejoint une liste grandissante d’acteurs du livre confrontés aux difficultés du secteur, dans un marché fortement concurrencé par le commerce en ligne et la baisse de la lecture papier.