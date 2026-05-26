La Monnaie de Paris lance une nouvelle pièce d’investissement en or

L’institution monétaire française, la Monnaie de Paris, a annoncé mardi le lancement du « Marianne-or », une nouvelle monnaie d’investissement en or pur destinée aux particuliers comme aux investisseurs. Cette pièce, présentée comme un « bullion », pourra être achetée sous forme physique ou détenue de manière dématérialisée grâce à un système de conservation sécurisé proposé par la Monnaie de Paris.

Le projet s’inscrit dans un contexte de forte hausse du cours de l’or et d’intérêt croissant des épargnants pour les actifs considérés comme des valeurs refuges face aux tensions géopolitiques et aux incertitudes économiques mondiales. Monnaie de Paris souhaite ainsi concurrencer les grandes pièces internationales d’investissement comme le Krugerrand sud-africain, la Maple Leaf canadienne ou la Britannia britannique.

Une pièce en or pur destinée aux investisseurs

Selon les premières informations communiquées, cette monnaie sera frappée en or pur à 999,9 ‰ et proposée sous plusieurs formats, allant de la pièce d’une once à des déclinaisons plus petites. Le dispositif prévoit également une version numérique permettant aux investisseurs de posséder de l’or sans avoir à stocker physiquement les pièces.

Le lancement de cette nouvelle offre marque une étape stratégique pour Monnaie de Paris, fondée en 864 et chargée historiquement de la fabrication des pièces françaises. L’institution cherche à diversifier ses activités alors que la production de monnaies courantes représente une part de plus en plus réduite de son chiffre d’affaires.

Un marché porté par la flambée de l’or

Le cours du métal précieux connaît une progression continue depuis plusieurs années, soutenue par l’inflation, les crises internationales et la recherche de placements jugés plus sûrs. Selon la Monnaie de Paris, le prix de l’or a été multiplié par près de huit en vingt ans et continue d’attirer aussi bien les investisseurs particuliers que les banques centrales.

Avec cette nouvelle pièce baptisée « Marianne-or », l’institution française entend renouer avec la tradition historique des monnaies d’or françaises tout en modernisant l’investissement dans les métaux précieux grâce à une offre adaptée aux usages numériques et aux nouvelles pratiques d’épargne.