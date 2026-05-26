Un refus sur TikTok à l’origine du meurtre d’un adolescent dans un camping de Seine-et-Marne

L’enquête sur la mort d’un adolescent de 17 ans poignardé samedi dans un camping de Villevaudé a révélé un mobile particulièrement dérisoire. Selon le parquet de Meaux, l’affaire serait partie d’un refus persistant d’une jeune femme d’accepter le suspect comme contact sur le réseau social TikTok.

Les investigations ont établi qu’une altercation téléphonique avait éclaté quelques heures avant le drame entre le suspect et une amie proche de la petite amie de la victime. Au cours de cet échange tendu, l’adolescent tué se serait emparé du téléphone pour demander à son interlocuteur de venir s’expliquer directement au camping Capfun Le Parc de Paris.

Un coup de couteau porté au thorax

Selon le procureur Jean-Michel Bladier, deux jeunes se sont ensuite rendus sur place samedi soir. La victime aurait d’abord reçu des coups avant d’être frappée à l’arme blanche. L’autopsie a confirmé qu’elle est morte des suites d’un coup de couteau porté au thorax.

Le principal suspect, âgé de 17 ans, a été interpellé quelques heures plus tard aux urgences de Bondy, où il s’était présenté avec une blessure à la main. Devant les enquêteurs, il a reconnu avoir porté le coup mortel tout en affirmant ne pas avoir voulu tuer. Sa mise en examen pour homicide volontaire avec préméditation ainsi que son placement en détention provisoire ont été requis par le parquet.