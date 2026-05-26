Une pétition relance la bataille autour du Nutri-Score obligatoire

Sur le site de l’Assemblée nationale, une pétition déposée remet au cœur du débat la question de l’affichage obligatoire du Nutri-Score sur les produits alimentaires. Soutenu par l’Académie nationale de médecine, des sociétés savantes et plusieurs associations de santé, le texte réclame une généralisation du dispositif afin de mieux lutter contre les maladies liées à l’alimentation.

Le Nutri-Score, instauré en France en 2017 sur la base du volontariat, permet de classer les aliments de A à E selon leur qualité nutritionnelle grâce à un code couleur allant du vert au rouge. Les défenseurs du système estiment qu’il constitue un outil simple et efficace pour aider les consommateurs à comparer rapidement les produits dans les rayons des supermarchés.

Des enjeux majeurs de santé publique

Les signataires de la pétition alertent sur la progression continue du surpoids, de l’obésité et des maladies chroniques en France. Selon les données citées dans le texte, un adulte sur deux et près d’un enfant sur cinq seraient concernés par des problèmes de surpoids. Les soutiens du projet considèrent que l’affichage nutritionnel ne doit plus dépendre du bon vouloir des industriels.

Aujourd’hui, plus de 1.400 entreprises utilisent le Nutri-Score en France, couvrant environ 62 % des volumes de ventes alimentaires en 2024. Mais plusieurs grands groupes agroalimentaires refusent encore de l’afficher sur certains produits, notamment les moins bien notés. Pour les associations de santé, cette situation crée une inégalité d’information entre consommateurs.

Un débat ravivé par le nouveau mode de calcul

Le sujet s’est encore tendu avec la mise en place d’un nouveau calcul du Nutri-Score depuis mars 2025. Cette version actualisée pénalise davantage les produits trop sucrés ou trop salés et applique des critères plus stricts aux boissons, tandis que certaines huiles végétales bénéficient désormais d’une meilleure notation.

Ces évolutions ont provoqué des critiques au sein d’une partie de l’industrie agroalimentaire, inquiète des conséquences possibles sur l’image de certains produits et sur les ventes. Les partisans du Nutri-Score obligatoire considèrent au contraire que ces résistances démontrent la nécessité d’imposer une règle identique à tous les fabricants.