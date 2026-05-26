Trump relance ses accusations sur l’élection de 2020 à l’approche des élections de mi-mandat

Le président américain Donald Trump a répété au moins 107 fois au cours des six derniers mois son affirmation selon laquelle l’élection présidentielle de 2020 lui aurait été « volée », selon une analyse de ses prises de parole publiques réalisée par Reuters. Cette rhétorique continue d’occuper une place centrale dans son discours politique à l’approche des élections de mi-mandat.

D’après cette analyse portant sur ses interventions, interviews et publications en ligne, le président revient régulièrement sur ces accusations, parfois de manière répétée en une seule journée. Un exemple cité remonte à avril, lorsque Trump a publié à plusieurs reprises sur son réseau Truth Social des messages contestant les résultats de l’élection remportée par Joe Biden.

Selon le rapport, ces déclarations ont été formulées dans des contextes variés, allant de rencontres avec des dirigeants étrangers à des événements publics, en passant par des cérémonies officielles à la Maison-Blanche. Lors d’une intervention au Forum économique mondial de Davos en janvier, il avait notamment affirmé que les responsables de ce qu’il qualifie d’irrégularités seraient poursuivis.

Plus récemment, le président a de nouveau évoqué ces accusations lors d’un pique-nique organisé à la Maison-Blanche avec des parlementaires, puis lors d’une conférence de presse avant un déplacement officiel. Il a également tenu des propos similaires lors d’événements publics et de célébrations officielles.

Ses déclarations ont suscité de nombreuses réactions. Ses soutiens estiment qu’il soulève des questions importantes sur l’intégrité du système électoral, tandis que ses opposants et plusieurs experts électoraux dénoncent des affirmations infondées susceptibles d’éroder la confiance dans les institutions démocratiques.

Certains responsables républicains et analystes estiment que cette insistance sur l’élection de 2020 s’inscrit aussi dans une stratégie politique plus large, visant à mobiliser sa base électorale et à justifier d’éventuelles réformes du système électoral américain à l’approche du scrutin de mi-mandat.