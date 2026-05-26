Ferrari passe à l’électrique avec la « Luce », un pari à 500.000 euros

Rome, 25 mai au soir. Ferrari a levé le voile sur la « Luce », son premier modèle 100% électrique, attendu depuis des années par un marché qui scrute Maranello comme on observe un funambule. La marque n’arrive pas en militante du tout électrique, plutôt en horloger prudent: l’hybride a déjà préparé le terrain, et la stratégie reste « progressive », dans un segment haut de gamme où l’enthousiasme se mêle encore à l’hésitation.

Détail qui compte, la « Luce » se présente comme une grande quatre portes, construite sur un châssis en aluminium, et Ferrari annonce 310 km/h en pointe. Une fiche technique qui parle à la clientèle maison, celle qui achète d’abord une promesse de performance, ensuite un mode de propulsion. Reste l’éléphant dans le garage: sans moteur thermique, que devient l’âme sonore d’une Ferrari?

Une électrique qui veut garder le rugissement

Là, le constructeur insiste sur l’acoustique et un bruit de moteur « amplifié ». Autrement dit, un son travaillé, fabriqué, réglé comme une signature. Certains y verront un artifice, d’autres une continuité assumée : dans le luxe, l’expérience compte autant que les chiffres, et l’on n’achète pas seulement une voiture, on achète un cérémonial, une présence, une manière d’entrer dans la ville et de se faire reconnaître.

Derrière les projecteurs, Ferrari a bétonné son virage industriel à Maranello avec un bâtiment dédié aux développements liés à l’électrique. La marque répète vouloir faire coexister électrique, hybride et thermique, comme si elle refusait de choisir un camp. Ce positionnement a aussi une logique économique: protéger les marges, lisser la transition et éviter de se retrouver prisonnier d’une technologie ou d’une demande trop volatile.

Le prix attendu autour de 500.000 euros dit le reste. Hors séries spéciales, la « Luce » deviendrait la Ferrari la plus chère, un tarif qui verrouille les volumes et maintient l’exclusivité, même si le marché du véhicule électrique premium se cherche encore. Pendant que Porsche ou Lamborghini avancent avec prudence, Ferrari joue la carte du produit rare, presque un test grandeur nature… et l’on verra vite si les clients suivent l’étincelle autant que la légende.