L’animation triomphe à Cannes avec des films audacieux et ambitieux

Le cinéma d’animation a marqué de son empreinte la 79e édition du Festival de Cannes. Des sélections parallèles à la section Un Certain Regard, les œuvres animées se sont imposées sur la Croisette avec une diversité de styles et de récits rarement observée jusque-là. Entre drames intimistes, fresques poétiques, satire queer et adaptations littéraires, cette présence massive confirme l’essor d’un secteur français particulièrement dynamique, porté par une génération d’auteurs et de producteurs qui repoussent les frontières du genre.

Des films d’animation partout dans les sélections

La consécration la plus remarquée est revenue au long-métrage Le Corset de Louis Clichy, qui a obtenu le Prix spécial du jury dans la section Un Certain Regard. Le réalisateur, passé notamment par Pixar avant de travailler sur les films Astérix avec Alexandre Astier, a salué une récompense rare pour un film animé dans une catégorie généraliste. Son œuvre, inspirée de sa propre enfance, suit un garçon de 11 ans contraint de porter un corset médical dans une famille agricole de Beauce.

Mais Le Corset n’est pas le seul film animé à avoir attiré l’attention. La Semaine de la critique a ouvert pour la première fois de son histoire avec un film d’animation, In Waves de Phuong Mai Nguyen. Adapté du roman graphique autobiographique d’AJ Dungo, ce récit sentimental sur fond de surf et de maladie a été présenté comme un symbole de l’ouverture croissante de Cannes à ce type de cinéma.

La Quinzaine des cinéastes a également mis l’animation à l’honneur avec plusieurs projets remarqués, dont Carmen, l’oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach ou encore Le Vertige, premier film d’animation signé Quentin Dupieux. De son côté, la séance de minuit a accueilli Jim Queen, comédie déjantée de Nicolas Athané et Marco Nguyen produite par le studio Bobbypills, déjà connu pour Les Kassos.

Une industrie française en pleine expansion

Selon les déclarations de Mickaël Marin, directeur du Festival international du film d’animation d’Annecy, relayées par France Télévisions, cette montée en puissance est le résultat de plusieurs décennies de structuration du secteur en France. Il souligne notamment le rôle central du CNC et des politiques publiques mises en place depuis les années 1980 pour soutenir la création animée.

Les chiffres du CNC confirment ce dynamisme avec une production qui reste soutenue et des films français qui s’exportent de mieux en mieux à l’international. Cannes a d’ailleurs renforcé cette visibilité cette année avec le lancement de “Cannes Animation”, un nouveau programme professionnel organisé en partenariat avec le Festival d’Annecy.

Au-delà des performances industrielles, c’est aussi l’évolution des récits qui frappe. L’animation française ne se limite plus au divertissement familial et explore désormais des sujets plus adultes : la maladie d’Alzheimer dans Tangles, les traumatismes dans Lucy Lost ou encore les questions identitaires et sexuelles dans Jim Queen. Comme l’explique Mickaël Marin, cette évolution reflète l’émergence d’auteurs qui utilisent désormais l’animation comme un véritable outil de cinéma d’auteur, capable de raconter toutes les histoires sans limite de ton ou de public.