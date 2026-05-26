BTS triomphe aux American Music Awards et s’impose une nouvelle fois comme phénomène mondial

Le groupe sud-coréen BTS a remporté lundi la plus haute distinction des American Music Awards, décrochant pour la deuxième fois le prix d’artiste de l’année. La cérémonie, organisée à Las Vegas et basée sur le vote des fans, confirme une nouvelle fois l’influence mondiale du groupe de K-pop.

Après une période de pause liée au service militaire de ses membres, BTS a effectué un retour remarqué sur la scène internationale. Cette victoire intervient alors que le groupe renoue progressivement avec ses activités musicales et ses projets mondiaux.

En plus du prix principal, BTS a également été distingué dans deux autres catégories : meilleur artiste masculin de K-pop et chanson de l’été pour son titre « Swim ». Ces récompenses témoignent de la popularité toujours massive du groupe auprès du public international.

Les American Music Awards ont également mis en avant d’autres artistes issus de divers genres musicaux. Parmi les lauréats figurent notamment Katseye, Sabrina Carpenter et l’artiste Sombr, qui ont été récompensés dans différentes catégories de la cérémonie.

La soirée a aussi été marquée par la remise d’un prix honorifique à Billy Idol, salué pour l’ensemble de sa carrière. Cette distinction vient récompenser plusieurs décennies d’influence dans l’industrie musicale.

Avec ces nouvelles récompenses, BTS confirme son statut de phénomène culturel mondial, capable de dominer les classements internationaux malgré les pauses et les changements dans la composition du groupe. Leur retour progressif sur la scène musicale est suivi de près par des millions de fans à travers le monde.