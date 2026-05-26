François Villeroy de Galhau alerte sur une dette «transférée» aux générations futures

Le gouverneur de Banque de France, François Villeroy de Galhau, a mis en garde dans un entretien accordé au Figaro contre le poids croissant de la dette publique et du financement des retraites sur les générations futures. Selon lui, la France reporte progressivement « la charge de la dette et des retraites » sur ses enfants en raison des déficits accumulés depuis plusieurs années.

Le gouverneur estime que les arbitrages budgétaires réalisés ces dernières décennies ont principalement favorisé les dépenses liées aux retraites et à la santé, souvent financées par l’endettement. Il alerte sur le risque d’un modèle devenu difficilement soutenable à long terme, alors que la population vieillit et que les dépenses publiques continuent d’augmenter.

La Banque de France appelle à réduire rapidement les déficits

François Villeroy de Galhau plaide pour une réduction rapide du déficit public afin d’éviter une dégradation durable de la situation financière française. Il a récemment estimé qu’un déficit supérieur à 5% du PIB placerait le pays « en danger », notamment face aux marchés financiers et aux agences de notation.

Dans plusieurs prises de parole récentes, le gouverneur de la Banque de France a également insisté sur le poids des retraites dans l’évolution des dépenses publiques. Selon lui, leur hausse expliquerait une part importante de l’augmentation des dépenses de l’État depuis vingt ans.