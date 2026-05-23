CMA CGM résiste au ralentissement du transport maritime mondial

Le groupe marseillais CMA CGM a publié un chiffre d’affaires quasiment stable au premier trimestre 2026 malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et le ralentissement du transport maritime mondial. Entre janvier et mars, l’armateur français a enregistré 13,23 milliards de dollars de revenus, un niveau légèrement supérieur à celui de son concurrent danois Maersk.

Les volumes transportés ont progressé de 1,5 %, mais la rentabilité du groupe a été fortement affectée par la baisse des tarifs du fret maritime et les perturbations logistiques dans la région du Golfe. Le bénéfice net recule ainsi à 250 millions d’euros contre plus d’un milliard un an plus tôt.

Le groupe poursuit ses investissements malgré les tensions

Face aux blocages et aux risques autour du détroit d’Ormuz, CMA CGM affirme avoir développé plusieurs corridors logistiques alternatifs mêlant transport maritime, ferroviaire et routier afin de maintenir les livraisons vers les pays du Golfe.

Le groupe dirigé par Rodolphe Saadé poursuit également sa stratégie d’expansion internationale avec de nouveaux investissements en Inde, au Brésil et en Afrique, tout en accélérant la modernisation de sa flotte de porte-conteneurs.

Avec RMC+, CMA CGM prépare la transformation numérique de son pôle médias

Dans le secteur des médias, propriété plus récente du groupe, CMA CGM prépare aussi le lancement à la rentrée de la plateforme de streaming RMC+, destinée à remplacer RMC BFM Play et à renforcer la présence numérique du groupe audiovisuel.