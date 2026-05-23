Le changement climatique pourrait faire disparaître des milliers d’espèces végétales d’ici 2100

Le changement climatique menace directement une grande partie des plantes qui façonnent aujourd’hui les paysages de la planète, selon une nouvelle étude scientifique. Les chercheurs alertent sur une réduction massive des habitats adaptés à de nombreuses espèces végétales au cours des prochaines décennies, augmentant fortement les risques d’extinction.

L’étude a porté sur plus de 67 000 espèces de plantes vasculaires, soit environ 18 % des espèces connues dans le monde. Cette catégorie regroupe la quasi-totalité des plantes terrestres, notamment celles capables de transporter l’eau et les nutriments grâce à des tissus spécialisés.

En analysant des millions de données de localisation ainsi que plusieurs scénarios d’émissions de gaz à effet de serre pour la période 2081-2100, les scientifiques ont tenté de modéliser l’évolution future des habitats naturels de ces espèces. Leurs conclusions montrent que 7 à 16 % des plantes étudiées pourraient perdre plus de 90 % de leur aire de répartition actuelle.

Parmi les espèces les plus menacées figurent le bois de fer de Catalina, un arbre rare endémique de Californie, ainsi que la mousse à épis bleuâtre, issue d’une lignée végétale vieille de plus de 400 millions d’années. Les chercheurs estiment également qu’environ un tiers des espèces d’eucalyptus pourraient voir leur habitat drastiquement réduit.

Ces transformations pourraient profondément modifier les écosystèmes mondiaux et l’apparence de nombreuses régions naturelles. Les scientifiques soulignent que certaines plantes emblématiques risquent de disparaître localement, voire totalement, si les températures continuent d’augmenter et si les conditions climatiques deviennent incompatibles avec leur survie.

L’étude met en évidence le rôle croissant du changement climatique comme moteur de disparition des espèces végétales. Selon les chercheurs, les plantes, souvent considérées comme plus résistantes aux bouleversements environnementaux, pourraient finalement être parmi les grandes victimes du réchauffement mondial au cours du siècle à venir.