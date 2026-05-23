Trump sous pression : des républicains se rebellent contre son fonds controversé de 1,7 milliard de dollars

Une fracture grandissante apparaît au sein du Parti républicain autour d’un fonds de 1,776 milliard de dollars soutenu par le président américain Donald Trump. Destiné aux personnes que Trump considère comme victimes de « l’instrumentalisation » du gouvernement fédéral, ce dispositif provoque désormais une confrontation ouverte entre le président et plusieurs élus de son propre camp.

Au Sénat, l’examen d’un projet de loi de 72 milliards de dollars consacré à l’application des lois sur l’immigration a été suspendu après que plusieurs sénateurs républicains ont exigé soit la suppression du fonds, soit l’ajout de strictes garanties de contrôle. Les critiques dénoncent une possible « caisse noire » présidentielle et s’inquiètent notamment de versements potentiels à des participants à l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

Les démocrates ont eux aussi décidé de faire de ce fonds un sujet de bataille politique. Ils prévoient de déposer plusieurs amendements afin de contraindre les républicains à se prononcer publiquement sur des questions sensibles liées à l’utilisation de cet argent, à quelques mois des élections de mi-mandat.

La tension s’est encore accentuée après que le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a bloqué un milliard de dollars de financements fédéraux destinés à la construction d’une luxueuse salle de bal à la Maison-Blanche, un projet déjà lancé par Trump. Thune a reconnu ne pas disposer du soutien suffisant parmi les sénateurs républicains pour faire avancer cette initiative.

Vendredi, Donald Trump a répondu directement aux critiques sur sa plateforme de réseaux sociaux. Le président a affirmé qu’il cherchait à aider « d’autres personnes » qu’il considère comme victimes d’une administration Biden « malfaisante, corrompue et instrumentalisée ».

Cette nouvelle querelle met en lumière les divisions persistantes au sein du Parti républicain malgré le retour de Trump au pouvoir. Plusieurs observateurs s’attendent à ce que les affrontements entre la Maison-Blanche et certains élus conservateurs s’intensifient lors de la reprise parlementaire le mois prochain.