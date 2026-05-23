La Nouvelle-Zélande injecte près d’un milliard de dollars dans sa défense, avec un fort accent sur les drones

Le gouvernement néo-zélandais a annoncé l’allocation de 1,58 milliard de dollars néo-zélandais (environ 924,6 millions de dollars américains) de nouveaux financements pour sa défense dans le budget 2026, avec une priorité donnée à la sécurité maritime et au développement de capacités de drones, a déclaré samedi le ministre de la Défense Chris Penk.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de modernisation accélérée des forces armées du pays. La Nouvelle-Zélande cherche à renforcer sa capacité de projection dans le Pacifique Sud et l’océan Austral, alors que ses principales capacités de combat maritime reposent actuellement sur deux frégates de classe Anzac, le HMNZS Te Kaha et le HMNZS Te Mana, mises en service à la fin des années 1990 et désormais proches de la fin de leur durée de vie opérationnelle.

Selon les autorités, une grande partie de la flotte actuelle devrait atteindre sa limite d’exploitation d’ici le milieu des années 2030, ce qui impose des investissements urgents pour éviter une rupture capacitaire. Dans ce cadre, le gouvernement a déjà annoncé en 2025 son intention de doubler les dépenses de défense pour les porter à près de 2 % du PIB sur huit ans.

Le nouveau budget prévoit notamment 880 millions de dollars néo-zélandais de financement de fonctionnement supplémentaire et 700 millions de dollars d’investissements pour des projets prioritaires liés à la défense. Une part importante de ces fonds sera consacrée au renouvellement de la flotte et à l’intégration de nouvelles technologies.

Parmi les projets annoncés figure le déploiement de deux types de drones : l’un destiné à des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de longue durée dans le Pacifique Sud-Ouest, et l’autre conçu pour opérer dans des environnements polaires, afin de soutenir les opérations de la marine royale néo-zélandaise dans l’océan Austral.

Le financement servira également à des travaux d’entretien majeurs sur les frégates de classe Anzac ainsi que sur le navire HMNZS Canterbury, dans le but de prolonger leur durée de service jusqu’à leur remplacement. Le ministre de la Défense a indiqué que les nouveaux investissements cumulés dans le secteur atteignent désormais 5,8 milliards de dollars néo-zélandais depuis la publication du plan de capacités de défense il y a un peu plus d’un an.