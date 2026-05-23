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Records de chaleur, anticyclone et air venu du Maroc : la France frappée par un épisode exceptionnel

23 mai 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Records de chaleur, anticyclone et air venu du Maroc : la France frappée par un épisode exceptionnel
Records de chaleur, anticyclone et air venu du Maroc : la France frappée par un épisode exceptionnel

Plusieurs villes françaises ont enregistré vendredi des températures inédites pour un mois de mai, alors qu’un important épisode de chaleur précoce touche le pays. Selon Météo-France, cette vague de chaleur pourrait encore s’intensifier dans les prochains jours et durer jusqu’à la fin du mois.

Des records mensuels ont notamment été relevés à La Roche-sur-Yon avec 32,1°C, à Dinard avec 29,4°C ou encore à Saint-Brieuc avec 29,3°C. Sur la façade ouest, certaines zones pourraient dépasser localement les 35°C dans les prochains jours.

Un épisode de chaleur appelé à durer

Selon les prévisionnistes, le phénomène doit atteindre son « paroxysme » entre dimanche et mercredi. Cette situation est provoquée par un « dôme de chaleur », un puissant anticyclone qui piège l’air chaud remontant du Morocco via la péninsule ibérique.

Les conditions anticycloniques devraient maintenir un temps très ensoleillé et des températures exceptionnellement élevées sur une grande partie du territoire pendant tout le week-end de Pentecôte et au début de la semaine prochaine. Les spécialistes rappellent que ces épisodes deviennent plus fréquents, plus précoces et plus intenses sous l’effet du réchauffement climatique.

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