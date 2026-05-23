La Mecque accueille déjà plus de 1,5 million de pèlerins avant le début du hajj

Plus de 1,5 million de pèlerins musulmans venus de l’étranger sont déjà arrivés en Saudi Arabia pour participer au hajj, selon les autorités saoudiennes. Ce chiffre dépasse déjà le niveau enregistré à la même période l’an dernier, malgré les tensions régionales et les perturbations aériennes liées au conflit au Moyen-Orient.

Le responsable des forces de police aux frontières pour le pèlerinage, Saleh al-Murabba, a annoncé que plus de 1,5 million de fidèles avaient rejoint Mecca avant le début officiel du hajj prévu lundi. Les autorités saoudiennes s’attendent encore à une hausse du nombre d’arrivées dans les prochains jours.

Un pèlerinage organisé dans un contexte régional tendu

Cette édition du pèlerinage se déroule dans un climat régional particulièrement sensible après les récentes tensions impliquant Iran, Israel et les États-Unis. Ces affrontements avaient provoqué plusieurs semaines de perturbations aériennes dans les pays du Golfe, avec des fermetures temporaires d’espaces aériens et de nombreuses annulations de vols.

Les principales compagnies aériennes de la région ont progressivement rétabli leurs liaisons afin d’assurer l’acheminement des pèlerins. Le hajj, organisé chaque année autour de la Kaaba et de la Masjid al-Haram, constitue l’un des cinq piliers de l’islam et doit être accompli au moins une fois dans la vie par tout musulman qui en a les moyens.