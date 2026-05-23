«Je ne peux pas prendre parti»: Nathalie Marquay-Pernaut gênée face aux accusations de viol visant son ex Patrick Bruel

Nathalie Marquay-Pernaut se retrouve au cœur d’une situation délicate. Invitée dans l’émission 100% Belge, sur la chaîne Les News 24, l’ancienne Miss France a été interrogée sur les accusations visant Patrick Bruel, avec qui elle a entretenu une relation par le passé. Face à la question, la veuve de Jean-Pierre Pernaut a affiché son malaise et a refusé de prendre parti.

« Patrick Bruel est un ami, Flavie Flament, je l’adore »

Nathalie Marquay-Pernaut connaît personnellement les deux protagonistes de l’affaire. D’un côté, Patrick Bruel, qu’elle présente comme un ami. De l’autre, Flavie Flament, pour laquelle elle exprime une grande affection. « Patrick Bruel est un ami, Flavie Flament, je l’adore. Je ne peux pas prendre parti ni pour l’un ni pour l’autre, il n’y a que la justice qui pourra parler », a-t-elle déclaré lors de son passage télévisé.

Une ancienne relation avec Patrick Bruel

Nathalie Marquay-Pernaut a également rappelé avoir été en couple avec Patrick Bruel lorsqu’elle était plus jeune. Elle explique être sortie avec le chanteur alors qu’elle avait environ 25 ou 26 ans. Elle décrit cette période comme une relation sans violence et évoque un homme « gentil, doux et prévenant ». Cette proximité ancienne rend sa prise de parole particulièrement sensible, alors que Patrick Bruel fait face à plusieurs accusations de violences sexuelles.

Flavie Flament a déposé plainte pour viol

L’affaire a pris une nouvelle ampleur après la plainte déposée par Flavie Flament. L’animatrice accuse Patrick Bruel de l’avoir violée en 1991, alors qu’elle était mineure. Elle avait d’abord témoigné sous pseudonyme avant de révéler publiquement son identité. Patrick Bruel réfute ces accusations. La justice examine désormais les faits dénoncés, malgré leur ancienneté. Le dossier relance aussi le débat sur la prescription dans les affaires de violences sexuelles.

Patrick Bruel nie les faits

Patrick Bruel conteste les accusations portées contre lui. Dans une prise de parole publique, le chanteur affirme n’avoir jamais forcé une femme et dit faire confiance à la justice pour établir la vérité.

« Il n’y a que la justice qui pourra parler »

Face à l’emballement médiatique, Nathalie Marquay-Pernaut dit attendre les conclusions judiciaires. Elle affirme comprendre la gravité des accusations tout en refusant de condamner publiquement l’un ou l’autre sans décision de justice. Dans une autre intervention, elle a également déclaré ne pas voir pourquoi Flavie Flament mentirait, tout en rappelant que la justice doit aller au bout du dossier…