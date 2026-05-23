Reims : un conducteur interpellé après un accident dans un rassemblement clandestin de tuning

Huit personnes ont été blessées, dont deux grièvement, lors d’un rassemblement illégal de tuning organisé dans la nuit de vendredi à samedi à Reims. Selon les autorités, une voiture a percuté plusieurs participants peu avant minuit alors qu’entre 200 et 300 personnes étaient réunies autour d’une centaine de véhicules.

Le conducteur impliqué dans l’accident a été interpellé. Les circonstances exactes de la collision restent encore à déterminer, mais les secours sont rapidement intervenus sur place pour prendre en charge les victimes.

Les autorités dénoncent des rassemblements dangereux

Le préfet de la Marne, Romain Royet, a condamné des comportements « irresponsables » et rappelé que ces événements clandestins représentaient un danger majeur pour les participants comme pour les spectateurs.

Les rassemblements de tuning réunissent régulièrement des passionnés de voitures modifiées venus comparer leurs véhicules ou participer à des démonstrations parfois proches de rodéos urbains. Les autorités dénoncent régulièrement des infractions au code de la route et des risques importants liés à ces événements non déclarés.

Face à la multiplication de ces rassemblements, un projet de loi actuellement examiné au Sénat prévoit de renforcer la répression des rodéos motorisés, notamment avec la création d’une amende forfaitaire délictuelle de 800 euros afin de sanctionner plus rapidement les participants.