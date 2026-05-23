Une sexologue et un ancien gendarme au cœur de l’affaire des enfants abandonnés au Portugal

Deux Français, Marine R. et son compagnon Marc B., sont soupçonnés d’avoir abandonné les deux jeunes enfants de la quadragénaire au bord d’une route près de Setúbal. Les garçons, âgés de 4 et 5 ans, avaient été retrouvés seuls et en pleurs mardi avant d’être pris en charge par les autorités portugaises.

La mère, âgée de 41 ans, se présente sur les réseaux sociaux comme sexologue spécialisée dans les traumatismes et les pratiques corporelles. Ancienne psychomotricienne, elle avait exercé plusieurs années dans l’Aube avant de s’installer récemment à Colmar avec ses enfants. Selon le parquet, sa disparition avait été signalée le 11 mai par sa famille après son départ inexpliqué en voiture vers le sud de l’Europe.

Un ancien gendarme connu pour ses publications complotistes

Son compagnon, Marc B., 55 ans, est un ancien adjudant de gendarmerie ayant quitté l’institution en 2010. Selon plusieurs éléments relayés dans l’enquête, il est connu des services de police pour divers faits de violences, menaces et harcèlement. Sur les réseaux sociaux, il relayait régulièrement des contenus complotistes et antisémites.

Le père des enfants, disposant selon la justice portugaise d’un droit de visite encadré, a déposé plainte pour soustraction de mineurs. Les deux suspects ont été présentés vendredi devant un tribunal portugais après leur interpellation dans la région de Setúbal.