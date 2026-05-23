Le pape dénonce les « profits vertigineux » des entreprises polluantes lors d’une visite en Italie

Le pape Léon XIV a dénoncé samedi les entreprises qui recherchent des profits « vertigineux » au détriment de l’environnement, lors d’une visite dans une région italienne marquée par de graves pollutions liées à des déversements illégaux de déchets toxiques.

Le souverain pontife s’est rendu dans une zone du sud de l’Italie connue pour avoir été touchée pendant des années par des activités de gestion illégale de déchets industriels. Cette région est devenue un symbole des conséquences sanitaires et environnementales de la pollution, avec de nombreuses familles affectées par les effets supposés de ces contaminations.

Au cours de sa visite, le pape a rencontré des évêques, des membres du clergé ainsi que des familles de victimes. Il a affirmé vouloir « recueillir les larmes » de ceux qui souffrent encore des conséquences de cette pollution, selon les propos rapportés lors de l’événement.

Cette prise de position s’inscrit dans une série de messages réguliers du Vatican sur les questions environnementales, dans la continuité des appels à une meilleure protection de la création et à une responsabilité accrue des acteurs économiques face aux dégâts écologiques.

Le pape Léon XIV doit par ailleurs publier lundi son premier document majeur, qui sera consacré à l’intelligence artificielle, un texte très attendu au sein de l’Église catholique et au-delà.