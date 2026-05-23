Explosion dramatique dans un chantier naval de New York : un mort et des dizaines de blessés

Une violente explosion survenue vendredi dans une cale sèche de Staten Island, à New York, a fait au moins un mort et 36 blessés, selon les autorités américaines. Le drame s’est produit alors que les pompiers intervenaient déjà sur place pour maîtriser un incendie et secourir des ouvriers piégés.

Les secours avaient été appelés après des signalements faisant état d’un feu dans un sous-sol ainsi que de deux travailleurs coincés dans le chantier naval. C’est au cours de cette intervention que l’explosion s’est produite, transformant l’opération de secours en scène de catastrophe.

Parmi les blessés figurent plusieurs pompiers. Deux d’entre eux ont été hospitalisés dans un état grave. Les autorités ont indiqué qu’un inspecteur des pompiers souffrait notamment d’une fracture à la tempe ainsi que d’une hémorragie cérébrale, nécessitant une intubation. L’état du second pompier blessé grave se serait toutefois amélioré.

Le maire de New York Zohran Mamdani a salué le courage des secouristes intervenus sur les lieux. « Il s’agissait d’une situation d’urgence complexe et évoluant rapidement », a-t-il déclaré devant la presse, ajoutant que les secours avaient « couru vers le danger pour que les autres puissent se mettre en sécurité ».

Les autorités n’ont pas communiqué l’identité de la victime décédée, précisant uniquement qu’il s’agissait d’un civil. Une enquête approfondie sera lancée dès que l’incendie sera totalement maîtrisé afin de déterminer les causes exactes de l’explosion.

L’incident s’est produit dans le secteur de Richmond Terrace, à Staten Island, l’un des cinq arrondissements de New York situé de l’autre côté du port face à Manhattan. La zone a été largement sécurisée pendant l’intervention des secours.

Cette explosion relance les inquiétudes concernant la sécurité dans les installations industrielles et portuaires de la ville, alors que les autorités cherchent encore à comprendre ce qui a provoqué ce drame spectaculaire.