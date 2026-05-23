États-Unis : un juge annule les poursuites contre un migrant salvadorien, estimant une « vengeance politique » de l’administration Trump

Un juge fédéral américain a annulé vendredi l’acte d’accusation visant le migrant salvadorien Kilmar Abrego Garcia, estimant que les poursuites engagées contre lui relevaient d’un abus de pouvoir et d’une forme de représailles de la part de l’administration du président Donald Trump.

Selon la décision du juge fédéral Waverly Crenshaw, basé à Nashville, le ministère américain de la Justice aurait relancé une enquête contre l’homme après un contrôle routier datant de 2022, puis obtenu son inculpation dans le but de justifier son retour aux États-Unis après une expulsion controversée vers le Salvador.

Le magistrat estime que les éléments présentés devant la cour montrent « un abus de pouvoir en matière de poursuites ». Il ajoute que sans la procédure engagée par Abrego Garcia pour contester son expulsion, l’administration n’aurait pas ouvert cette affaire pénale.

Kilmar Abrego Garcia était devenu un symbole des politiques migratoires strictes de Donald Trump après son expulsion vers une méga-prison au Salvador en mars, malgré une décision judiciaire antérieure interdisant son renvoi en raison d’un risque de persécution.

Face à cette situation, la Cour suprême des États-Unis avait ordonné au gouvernement de faciliter son retour sur le territoire américain. Les procureurs avaient ensuite relancé des accusations liées à une affaire de trafic d’êtres humains remontant à 2022, permettant son rapatriement pour être jugé aux États-Unis en 2025.

Le migrant a plaidé non coupable, affirmant que les poursuites étaient motivées par des représailles liées à sa contestation judiciaire de son expulsion. Ses avocats ont salué la décision du juge, la présentant comme une victoire pour l’indépendance de la justice.

Le ministère américain de la Justice a toutefois annoncé son intention de faire appel, dénonçant une décision jugée « erronée et dangereuse » et accusant le juge d’avoir privilégié des considérations politiques plutôt que la sécurité publique.

Cette affaire relance le débat aux États-Unis sur les limites du pouvoir exécutif en matière d’immigration et sur les tensions croissantes entre l’administration Trump et certains segments du pouvoir judiciaire.