Poutine menace de représailles après une attaque meurtrière contre un dortoir dans l’est de l’Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à son armée de préparer plusieurs options de représailles contre l’Ukraine après une attaque de drones ayant frappé un dortoir étudiant dans une zone contrôlée par Moscou dans l’est de l’Ukraine. Selon les autorités russes, l’attaque a fait au moins six morts, des dizaines de blessés et plusieurs disparus.

L’incident s’est produit à Starobilsk, dans la région de Louhansk, territoire ukrainien occupé par les forces russes. Moscou affirme qu’un dortoir hébergeant des adolescents a été visé. Selon des responsables russes, 86 jeunes se trouvaient dans le bâtiment au moment de l’attaque et jusqu’à 18 enfants pourraient encore être piégés sous les décombres.

Dans une déclaration diffusée par la télévision d’État russe, Vladimir Poutine a accusé Kiev d’avoir sciemment ciblé un bâtiment civil. Le président russe a affirmé qu’aucune installation militaire ou de renseignement ne se trouvait à proximité du dortoir et a assuré que la frappe ne pouvait pas être attribuée à une erreur liée aux systèmes de défense russes.

Selon lui, l’attaque aurait été menée « en trois vagues » avec seize drones visant le même site. Il a précisé avoir demandé à l’armée russe de préparer différentes réponses possibles à cette opération.

L’armée ukrainienne a rejeté les accusations russes et soutient avoir visé une unité d’élite spécialisée dans le commandement de drones dans cette zone. Kiev affirme avoir respecté le droit international humanitaire et accuse Moscou de « manipulation » autour de cette affaire.

Reuters indique ne pas avoir été en mesure de vérifier de manière indépendante les circonstances exactes de l’attaque. Depuis le début du conflit, Moscou et Kiev se rejettent régulièrement la responsabilité des frappes ayant touché des zones civiles, chacun niant viser délibérément des populations non combattantes.

Cette nouvelle escalade intervient dans un contexte de tensions militaires croissantes entre les deux pays et pourrait alimenter davantage les craintes d’un durcissement du conflit dans les semaines à venir.