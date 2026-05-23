Des militants pro-palestiniens libérés par Israël après l’interception d’une flottille humanitaire à destination de Gaza accusent les autorités israéliennes de graves mauvais traitements durant leur détention, notamment des passages à tabac et des agressions sexuelles. Ces accusations, relayées vendredi par les organisateurs de l’opération, provoquent une nouvelle controverse internationale autour du conflit au Proche-Orient.

Selon les organisateurs de la flottille, plusieurs militants ont dû être hospitalisés après leur libération en raison de blessures subies pendant leur détention. Ils affirment également qu’au moins quinze personnes ont signalé des agressions sexuelles, dont certains cas de viols présumés.

L’administration pénitentiaire israélienne a fermement rejeté ces accusations. Les autorités affirment que les détenus ont été traités conformément à la loi israélienne et qu’ils ont bénéficié d’un suivi médical approprié pendant leur garde à vue.

Reuters précise toutefois ne pas avoir été en mesure de vérifier de manière indépendante les allégations formulées par les militants et les organisateurs de la flottille. Les circonstances exactes des incidents dénoncés restent donc à établir.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes autour de la guerre à Gaza et de la politique du gouvernement israélien. Au sein de l’Union européenne, plusieurs États membres discutent actuellement de possibles sanctions visant Itamar Ben-Gvir, figure controversée du gouvernement israélien.

L’interception de la flottille humanitaire et les accusations qui ont suivi alimentent de nouvelles critiques contre Israël sur la scène internationale, alors que la situation humanitaire dans la bande de Gaza continue de susciter de vives inquiétudes.

Cette nouvelle polémique pourrait accroître la pression diplomatique sur le gouvernement israélien dans les prochains jours, en particulier si des enquêtes indépendantes venaient à être réclamées par des organisations internationales ou des États européens.